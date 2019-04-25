هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2019 01:50 ص

صورة شاشة تظهر حساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي الذي أطلقته في 25 نيسان/أبريل 2019

أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) الخميس حساباً على تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي، حاز حتى الآن على نحو تسعة آلاف متابع.

ولم تنشر "السي اي ايه" على حسابها الجديد سوى صورة واحدة حتى الآن، تظهر مكتباً وكرسياً، وبعض الكتب. ومن بين الأغراض التي يمكن ملاحظتها في الصورة، شعر مستعار وعملة أجنبية ودفتر ملاحظات.

وعلى الجدار المحاذي للمكتب، لوجة كتب عليها: "أريد أن أسافر حول العالم".

ويأتي إنشاء هذا الحساب في إطار جهود تبذلها الوكالة لتجنيد عناصر جدد ومحللين أكثر شباباً. ويشكل إنستغرام وسيلة لتحقيق هذا الهدف، إذ إن أن معظم مستخدميه المثابرين هم ما دون الثلاثين عاماً.

وقالت الوكالة في بيان "نريد إيقاظ فضول مستخدمي إنستغرام بشأن طرق المهمة العالمية للسي اي ايه التي ترسلنا حيث لا يقدر غيرنا على الذهاب، وتمكننا أن نقوم بما لا يقدر عليه الآخرون".

وأضافت "عبر هذا الحساب، سنعطي رؤية عن حياة الوكالة، لكن لا نستطيع أن نعد أننا سننشر صور سيلفي من أماكن سرية".

وأطلقت الوكالة في عام 2014 حساباً على تويتر بفكاهة. وكتبت "لا يمكننا أن ننفي أو نؤكد أن هذه تغريدتنا الأولى".

بمه-ابا/لو/اا

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