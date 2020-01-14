هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 03:58 ص

أظهرت بيانات رسمية نشرت في بكين الثلاثاء أنّ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض في 2019 بنسبة 8,5% إلى 296 مليار دولار.

وبعدما سجّل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في العام 2018 فائضاً قياسياً لصالح بكين بلغ 323,3 مليار دولار، انخفض هذا الفائض إلى 259,8 مليار دولار في العام الفائت حين تبادل البلدان رسوماً جمركية عقابية في إطار حرب تجارية ضارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي إعلان إدارة الجمارك الصينية عن هذه البيانات عشية توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما منذ عامين.

ولطالما شكّل العجز التجاري الأميركي المزمن مع الصين مصدر غضب للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشعل في آذار/مارس 2018 فتيل حرب تجارية ضروس بين واشنطن وبكين تبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشدّدة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وفي كانون الأول/ديسمبر بلغت قيمة الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة حوالي 23,2 مليار دولار، بانخفاض يناهز ستة بالمئة تقريباً بالمقارنة مع مستواه في تشرين الثاني/نوفمبر (24,6 مليار دولار).

وبموجب اتفاق "المرحلة الأولى" الذي سيوقّع عليه البلدان الأربعاء ستشتري بكين على مدار عامين ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الأميركية الإضافية، وفقاً لواشنطن، في أرقام لم تؤكّدها بكين علناً حتى اليوم.

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