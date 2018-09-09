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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 06:58 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:58

صورة نشرتها صحيفة "أوسيرفاتوري رومانو" للبابا فرنسيس (يمين) مستقبلا الكادرينال شون باتريك أومالي في الفاتيكان في 19 نيسان/أبريل 2018 (afp_tickers)