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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 11:17 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:17

شعار مجموعة توتال الفرنسية في محطة للوقود في مكسيكو في 17 كانون الثاني/يناير 2018 (afp_tickers)