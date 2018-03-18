الفرنسية "توتال" تحصل على حصص في امتيازين للنفط والغاز في عرض البحر في ابوظبي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
شعار مجموعة توتال الفرنسية في محطة للوقود في مكسيكو في 17 كانون الثاني/يناير 2018(afp_tickers)
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاحد انها وقعت اتفاقات مع "توتال" تمنح المجموعة الفرنسية حصصا في امتيازات في حقلين بحريين للنفط والغاز، بقيمة اجمالية تصل الى 1,5 مليار دولار.
قالت الشركة في بيان انه بموجب الاتفاق، ستحصل توتال على 20 بالمئة من امتياز حقلي ام الشيف ونصر وعلى خمسة بالمئة من حقل زاكوم السفلي.
وتم توقيع الاتفاق الاحد في متحف اللوفر ابوظبي الذي دشنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقدرت مساهمة "توتال" بحوالى 4,2 مليارات درهم اماراتي (1,15 مليار دولار) لامتياز حقل ام الشيف ونصر، و1,1 مليار درهم (300 مليون دولار) من اجل امتياز حقل زاكوم السفلي.
وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاما ويبدأ العمل بها اعتبارا من التاسع من اذار/مارس 2018. ووقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة الاماراتية سلطان الجابر والفرنسي باتريك بويانيه.
وتنشط مجموعة توتال الفرنسية في مجالي النفط والغاز في ابوظبي منذ 1939.
ومنحت الشركة امتيازات لمجموعات "اكسون موبيل" و"بريتش بتروليوم" و"شل" وشركة النفط الوطنية الصينية (سي ان بي سي) وكونسورسيوم من شركات تقوده شركة النفط والغاز الهندية "فيديش".
وتملك ابوظبي اكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الاماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل. وتخطط ادنوك لزيادة قدرتها الانتاجية هذا العام من 3,2 ملايين برميل في اليوم الى 3,5 ملايين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب