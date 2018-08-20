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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 08:34 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:34

شعار مجموعة توتال في معرض في باريس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (afp_tickers)