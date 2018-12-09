الفرنسيون ينتظرون رد السلطات في أزمة "السترات الصفراء"

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 07:47 ص

جادة الشانزيليزيه في باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في 08 كانون الأول/ديسمبر 2018

تتجه الأنظار الأحد في فرنسا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بانتظار الرد على الأزمة غداة يوم رابع من تعبئة "السترات الصفراء" التي ما زالت قوية وأفضت إلى أعمال عنف وعدد قياسي من المعتقلين.

وبعد أسبوع من مشاهد العصيان في باريس، وعلى الرغم من تحذيرات السلطات، لم يتخل المتظاهرون في هذه الحركة الشعبية غير المسبوقة، عن التجمع في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى شهدت هي أيضا حالات فلتان.

وعلى المستوى الوطني، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسي أن 136 ألف شخص شاركوا في تحركات السبت من تظاهرات ونصب حواجز واعتصامات. وفي باريس كان عددهم أكبر من الأول من كانون الأول/ديسمبر إذ بلغ عشرة آلاف (مقابل ثمانية آلاف في الأسبوع الماضي).

ولتجنب مشاهد أقرب إلى حرب شوارع، قامت السلطات بتوقيف عدد قياسي من الأشخاص في انحاء فرنسا ناهز الفين معظمهم في باريس، وفق وزارة الداخلية.

وتكررت السبت مشاهد أعمال العنف من إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محيط جادة الشانزيليزيه وتكسير واجهات وإحراق سيارات في باريس، وكذلك صدامات في مدن كبيرة مثل بوردو وتولوز ومرسيليا ونانت، وإغلاق شوارع وحواجز على طرق.

لكنها لم تصل إلى حجم مشاهد حرب الشوارع التي سجلت قبل أسبوع وأذهلت العالم عند قوس النصر أحد المواقع الرمزية لفرنسا، وفي عدد من الأحياء الراقية في العاصمة.

- "كارثة على الاقتصاد" -

وصرح وزير الاقتصاد برونو لومير للصحافيين الاحد خلال تفقده متاجر قرب محطة سان لازار في باريس "انها كارثة على الاقتصاد، انها كارثة على اقتصادنا".

وتحدث الوزير عن أزمة بوجوه ثلاثة، "أزمة اجتماعية" ترتبط بالقدرة الشرائية و"أزمة ديموقراطية" مع تمثيل سياسي غير كاف و"أزمة أمة" في مواجهة "انقسامات كبيرة".

وينتمي معظم ناشطي "السترات الصفراء" الى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لايمانويل ماكرون. وأصيبت فئات اخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الاسابيع الاخيرة.

ولم تتمكن الحكومة الفرنسية تحت ضغط هذه الحركة، حتى الان من تقليص هذه الهوة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، لم يتح تراجع الحكومة عن رفع اسعار الوقود، وهو اول مطلب ل"السترات الصفراء"، احتواء النقمة على النخب السياسية والاحزاب التقليدية.

وتتركز الانظار على ايمانويل ماكرون الذي لا يزال يسعى الى مخرج سياسي يحفظ ماء وجهه.

ولا يزال الرئيس يلتزم الصمت حيال هذه الازمة منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر، على ان يعلن موقفه بداية الاسبوع مع امكان اتخاذه اجراءات اجتماعية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاحد ان "رئيس الجمهورية سيتحدث (...) بداية الاسبوع واعتقد ان موقفه سيكون قويا بما فيه الكفاية لاحتواء التحرك او على الاقل ردع" مثيري الشغب.

واضاف "اعلم، وهذا نلاحظه في بعض الدول، الى اي مدى تبدو الديموقراطية هشة، يمكن ان تكون عندنا على هذا النحو وادعو تاليا الى الحوار".

- رد على ترامب -

الى ذلك، دعا لودريان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك "السترات الصفراء".

وقال في برنامج تلفزيوني "اقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) قال له ايضا: نحن لسنا طرفا في النقاشات الاميركية، اتركونا نعيش حياتنا حياة امة".

والسبت، هاجم ترامب مجدّداً اتّفاق باريس حول المناخ، معتبراً أن تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا تثبت فشل هذا الاتّفاق.

واعتبر الان جوبيه رئيس بلدية بوردو التي شهدت بدورها حوادث وصدامات السبت ان على الرئيس "ان يتكلم سريعا وان يخاطب الفرنسيات والفرنسيين بخطاب قوي".

وقال رئيس كتلة نواب الوسط جان كريستوف لاغارد "الاهم بالنسبة الى الرئيس هو ان يكون قادرا على الاعتذار بعدما اهان الشعب واذله واظهر شيئا من الازدراء حياله. ليس من العار ان يرتكب المرء اخطاء".

وصرح المتحدث باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا ان الفرنسيين ينتظرون "كلمة تعاطف من جانب" ماكرون اضافة الى "مواقف ملموسة حول القدرة الشرائية".

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