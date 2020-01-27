هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 04:17 م

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 22 ك2/يناير 2020.

أكد الفلسطينيون الإثنين رفضهم خطة السلام التي سيعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، داعين المجتمع الدولي إلى مقاطعتها.

وأعلن ترامب الإثنين في واشنطن أنه سيعلن خطته للسلام الثلاثاء ظهرا (17,00 ت غ)، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واعتبر ترامب أن خطته لديها "فرصة" في النجاح مبديا أمله في أن تحظى بـ"تأييد" الفلسطينيين في نهاية المطاف.

وقال المسؤولون الفلسطينيون إن البيت الأبيض حاول خلال الأشهر الأخيرة إجراء اتصالات غير مباشرة مع الرئيس الفلسطيني، لكنها قوبلت جميعها بالرفض.

وأضاف مسؤول فلسطيني طلب عدم كشف اسمه "لن يكون هناك نقاش مع الأميركيين. والرئيس متمسك بحل على أساس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم السفارة الأميركية في القدس.

وطالبت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق الإثنين المجتمع الدولي بمقاطعة خطة السلام التي لطالما أعلن الفلسطينيون رفضهم لها متهمين إدارة ترامب بالانحياز للدولة العبرية.

وكانت إسرائيل وصفت الخطة بأنها "تاريخية"، في حين تمسك الفلسطينيون برفضهم لها، وأعلنوا في وقت سابق أنهم لم يتلقوا دعوة لحضور الاجتماعات في واشنطن.

وفيما تبقى تفاصيل الخطة محض تكهنات، يقول الفلسطينيون إنها ستتناول ضم إسرائيل لغور الأردن، وهي أراض زراعية تمثل حوالي 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبهذا الصدد، قام وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي الإثنين بجولة في غور الأردن، وأعلن "بصفتي وزيرا للداخلية، أود أن أخبركم بأننا بدأنا بالاستعداد للضم، وتجهيز الأوراق".

كذلك يقول الفلسطينيون إن الخطة ستتضمن الاعتراف الرسمي بالقدس باعتبارها العاصمة الوحيدة لـ"الكيان الصهيوني"، وبـ"ضم مستوطنات الضفة الغربية".

وقام الرئيس الأميركي بعدة خطوات تكشف عن مدى دعمه لإسرائيل التي تصفه بأنه "أعظم صديق".

ففي 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 خرج عن عقود من الإجماع الدولي واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، سددت الإدارة الأميركية ضربة جديدة للتوافق الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بإعلانها أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.

وسبق ذلك اعتراف واشنطن بسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل.

-حماية ترامب ونتانياهو-

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية قبيل اجتماع الحكومة الاثنين "هذه الخطة لا تعترف بالقدس أرضا محتلة بل تعطيها لإسرائيل، وأصحابها يشنون حربا علينا وعلى وكالة غوث اللاجئين، وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة".

وأكد رئيس الوزراء رفض الخطة معتبراً أنها "تصفية للقضية الفلسطينية".

وقال اشتية إن الإعلان عن هذه الخطة في هذا التوقيت ما هو إلا "لحماية ترامب من العزل وحماية نتانياهو من السجن، وليس خطة سلام للشرق الأوسط".

ورأى أن خطة السلام "تعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وبحسب رئيس الوزراء فإن الخطة المرتقبة "تقصف أسس الحل العربية (...) وخاصة مبادرة السلام العربية" داعيا الدول العربية إلى "أن تكون درعا واقيا لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى".

من جهة ثانية، أشار اشتية إلى أن محمود عباس سيدعو إلى اجتماع للقيادة الفلسطينية "لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على هذه المؤامرة، وسيقول شعبنا أيضا كلمته بأعلى صوته ضدها".

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس الأحد عن إمكانية انسحاب الفلسطينيين من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة مع إسرائيل.

- "لن تمر" -

أعلن المجلس الثوري لحركة فتح في بيان الإثنين أن الحركة ستبقى في حالة "استنفار" كامل على مستوى الأطر "لمواجهة هذا التحدي المفروض علينا".

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى التظاهر في المدن الفلسطينية يومي الثلاثاء والأربعاء بالتزامن مع إعلان الخطة في واشنطن.

وفي قطاع غزة، خرج المئات الإثنين في تظاهرة دعت لها الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين رفضا لصفقة "ترامب - نتانياهو".

وأحرق المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر بعثة الأمم المتحدة العلمين الإسرائيلي والأميركي ودمية تجسّد ترامب، وهتفوا شعارات منها "فلسطين مش (ليست) للبيع" و"صفقة القرن لن تمر".

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