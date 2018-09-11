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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 11:02 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:02

أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خلال مؤتمره الصحافي في رام الله في 11 ايلول/سبتمبر.

أعلن مسؤول فلسطيني كبير الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية قدمت شكوى جديدة ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية مع تزايد التوتر بين الطرفين وغداة اعلان الولايات المتحدة عن إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي أنهم قدموا شكوى جديدة بشأن "جريمة حرب" إسرائيلية تتعلق بقرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يتوقع أن يدمرها الجيش الإسرائيلي في الأيام القادمة.

وقال عريقات بالانكليزية ان الملف "شمل التركيز على جرائم الحرب التي تواجهها قرية الخان الاحمر وتحديدا جرائم النزوح القسري والتطهير العرقي وتدمير ممتلكات المدنيين".

وأضاف ان الفلسطينيين طلبوا من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تسريع اجراءات قضائية والتحقيق في مزاعم جرائم حرب إسرائيلية أخرى.

وقال عريقات "بناء على طلب الضحايا نطالب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إتاحة الفرصة للقاء يجمعها مع الضحايا لشرح تفاصيل ما يحصل في الخان الأحمر".

وتقع قرية الخان الاحمر بين القدس ومدينة اريحا، وتقول القوى الدولية ان هذه الخطوة ستمكن اسرائيل من توسيع الاستيطان، وبشكل يقطع الضفة الغربية الى قسمين مما يصعب احتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ويمضي نشطاء فلسطينيون أياما في قرية الخان الأحمر تحسبا لقيام الجيش الإسرائيلي بإزالة التجمع.

وأصدرت محكمة إسرائيلية قرارا قبل أيام يؤكد على ان هذا التجمع أقيم بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو الأمر الذي يعني إمكانية ازالته خلال الأيام او الساعات القادمة.

وقال عريقات إن منظمة التحرير الفلسطينية طلبت من المحكمة الجنائية تسريع بحث القضايا التي قدمتها سابقا، مشيرا الى قضيتي نقل السفارة الأميركية الى القدس ووقف التمويل الأميركي للأنروا.

وأكد عريقات "نتوجه وسنستمر بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، نحن الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية بمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترامب حول القدس، فيما يتعلق بقرار ترامب بوكالة الغوث، وفيما يتعلق بكثير من الأمور الخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية".

وقال " لدى مجلس حقوق الإنسان قائمة البيانات، يجب أن تصدر قائمة البيانات بقائمة الشركات العاملة في المستوطنات من مجلس حقوق الإنسان، نحن لدينا شكوى في هذا المجال وسنستمر ولن نتوقف".

ويأتي التحرك الفلسطيني غداة اعلان الولايات المتحدة أنها ستغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، وهو أعلى تمثيل فلسطيني في الولايات المتحدة، وسط تدهور العلاقات بين الجانبين.

وخفضت إدارة ترامب أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين منذ كانون الثاني/يناير، وشمل خفض التمويل وقف مساعدات أميركية كانت مخصصة لمستشفيات فلسطينية في مدنية القدس.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب هاجم المحكمة الجنائية الدولية وهدد بفرض عقوبات على القضاة والمسؤولين الآخرين في حال توجيه أي تهمة لاميركي خدم في افغانستان بارتكاب جرائم حرب.

وخلص عريقات الى القول ان "التهديدات الاميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية هي انقلاب ضد النظام الدولي" .

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب