هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 02:50 م

جثامين قتلى فلسطينيين خلال الصلاة عليها داخل مسجد بيت لاهيا في شمال قطاع غزة في السادس من ايار/مايو 2019

شيع الفلسطينيون في قطاع غزة الإثنين في أجواء من الحزن جثامين 19 شخصا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في القطاع، بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب يومين من مواجهات تعتبر الأخطر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ حرب 2014.

في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، شيعت جثامين سبعة فلسطينيين من مسجد القسام بعد أن لفت بأعلام فلسطينية، بينهم زوجان وابنهما البالغ من العمر 12 عاما.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني وطاقم طبي صباح الإثنين جثتي طلال أبو الجديان (48 عاما) وزوجته رغدة (40 عاما) من تحت أنقاض منزلهما الذي دمر الأحد بغارة إسرائيلية. وكانت جثة ابنهما عبدالله انتشلت وفي وقت سابق.

وقتل أفراد عائلة أبو الجديان بعد أن استهدف منزلهم الواقع في الطابق الرابع من بناية سكنية في حي أبراج "الشيخ زايد" بصاروخين أطلقتهما طائرة إسرائيلية دمرته كليا.

وعبر الشاب محمد مطر (18 عاما) وهو من جيران عائلة أبو الجديان خلال مشاركته في الجنازة عن حزنه لوفاتهم. وقال "هذا يوم حزين، كان يفترض أن نفرح بأول أيام شهر رمضان".

وفي وسط حي الشيخ زايد شيع مئات الفلسطينيين أيضا، جثمان الطفلة ماريا الغزالي (4 أعوام) ووالديها أحمد (31 عاما) وإيمان (30 عاما) الذين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم.

وخلال مشاركته في الجنازة، قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان لفرانس برس "الاحتلال ارتكب مجازر بحق الأطفال والنساء، أين المجتمع الدولي من هذه الجرائم؟".

وفي رفح جنوب قطاع غزة شيع مئات الفلسطينيين جثامين ثلاثة قتلى وهم يرددون هتافات "الإنتقام الإنتقام يا سرايا ويا قسام".

وفي مخيم البريج جرى تشييع جثامين قتيلين، وشيع في مدينة غزة ثلاثة قتلى وقتيل في مخيم المغازي، في حين شيعت جثامين ستة قتلى الأحد.

وقتل 25 فلسطينيا، بينهم تسعة ناشطين على الأقل ينتمون إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي في موجة العنف الاخيرة هذه في القطاع التي اعتبرت الأخطر منذ حرب العام 2014. في حين سقط أربعة قتلى في الجانب الإسرائيلي.

ووافق القادة الفلسطينيّون في قطاع غزّة على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في ساعة مبكرة الإثنين، بحسب ما أعلن ثلاثة مسؤولين مطلعين على المفاوضات.

وأُطلق نحو 690 صاروخا من قطاع غزّة في اتّجاه الأراضي الإسرائيليّة منذ السبت، بحسب الجيش الإسرائيلي الذي أشار إلى اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية أكثر من 240 منها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ردّ عبر استهداف دبّاباته وطائراته نحو 350 موقعاً عسكريّاً لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي. ومن المواقع المستهدفة، نفق مخصّص للهجمات تابع للجهاد الإسلامي يمتدّ من جنوب القطاع حتّى الأراضي الإسرائيلية، بحسب المتحدّث باسم الجيش جوناثان كونريكوس.

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