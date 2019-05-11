هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 01:26 م

صور ملتقطة في 9 أيار/مايو تظهر مئذنة في يافا القديمة بالقرب من تل ابيب التي تستعد لاستقبال مسابقة يوروفيجن

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية السبت أنها وجهت رسالة الى اتحاد الإذاعات الأوروبية دعته فيها الى سحب أي مواد ترويجية لمسابقة يوروفيجن للأغنية 2019 التي تم تصويرها في مدينة القدس، احتراما للقانون الدولي.

وتجري مسابقة الأغنية الأوروبية يورفيجن بين 14-18 أيار/مايو الجاري في اسرائيل، وسط انتقادات فلسطينية، ودعوات للمغنيين الاوروبيين بمقاطعة المسابقة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها طالبت في رسالتها "بعدم السماح لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باستغلال هذا الحدث العالمي لترسيخ استعمارها، نظرا لما يتمتع به اتحاد الإذاعات الأوروبية من القدرة على التأثير على الرأي العام العالمي".

وقالت الخارجية الفلسطينية "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من بث مواد ترويجية تلغي وجود دولة فلسطين عن الخارطة المستخدمة كشعار للمسابقة، ودون وجود موقف رافض وواضح من اتحاد الإذاعات، يشكل اعترافاً ضمنياً من قِبل يوروفجن بهذه السياسات الإسرائيلية غير المشروعة التي تنتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وغيرها من الحقوق الثقافية بما يتنافى مع سياسات الاتحاد الأوروبي، وهو امر غير مقبول".

وقالت "إن إصرار اتحاد الإذاعات الأوروبية على الاستمرار في بث المواد الترويجية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في مسابقة هذا العام بالرغم من الضغط الرسمي والشعبي والدولي يضع الاتحاد تحت مسؤولية التواطؤ المباشر في تزوير هوية المدينة المقدسة وتاريخها الوطني".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين ان "رسالة الفن، ورسالة يوروفيجن يجب ان تتنافى مع الاستعمار، والاحتلال".

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