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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 07:41 م 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:41

صورة التقطت في 14 آذار/مارس 2018 تظهر شارعا غمرته المياه على حدود كرواتيا-البوسنة والهرسك (afp_tickers)