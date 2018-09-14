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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 11:21 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:21

احد السكان يجلب مرتبة الى مدرسة استخدمت مركز ايواء للسكان الفارين من اعصار مانغخوت الذي يقترب من جزيرة توغورارو شمال مانيلا في 14 ايلول/سبتمبر 2018.

رفعت الفيليبين الجمعة مستوى التحذير من العاصفة التي تترقبها وحذرت من دمار واسع قبل ساعات من وصول اعصار "مانغكوت" البالغ القوة الذي ترافقه رياح عاتية وامطار غزيرة.

وفر آلاف الاشخاص من منازلهم في المناطق الساحلية شمال الارخبيل الذي يتعرض بانتظام لكوارث طبيعية. و"مانغكوت" هو أعنف إعصار تنتظره الفيليبين منذ بداية 2018.

وقام سكان لوشن كبرى جزر الفيليبين حيث يعيش ملايين الاشخاص، بتحصين نوافذهم وسطوح منازلهم لتفادي اقتلاعها أثناء العاصفة من الرياح التي يتوقع أن تبلغ سرعتها 205 كلم في الساعة.

ورفعت هيئة الارصاد الفيليبينية مستوى التحذير إلى "أربعة" وهو ثاني أعلى مستوى، وحذرت من ان سرعة الرياح قد تصل إلى 220 كلم في مقاطعتي كاغايان وشمال ايزابيلا.

وتقع هاتان المقاطعتان على المسار المباشر للإعصار البالغ عرض شعاعه نحو 900 كلم، اثناء توجهه شرقا عبر المحيط الهادئ.

وقال الموظف في هيئة الارصاد الجوية لوريدين دي لا كروز للتلفزيون "من المهم أن يعلم المواطنون أننا رفعنا المستوى إلى اربعة".

وكان تم رفع مستوى التحذير الى اربعة للاعصار القوي "هايان" الذي تسبب في أكبر عدد من القتلى في تاريخ البلاد، موقعا 7350 قتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وبدأت أمطار غزيرة تهطل الجمعة في أقصى شمال شرق جزيرة لوشن مع رياح قوية، لكن لم يتم الابلاغ عن أضرار او فيضانات كبيرة حتى الان.

من جهته، صرح الموظفلا في هيئة الارصاد الجوية اليابانية هيروشي ايشيهارا لوكالة فرانس برس "هذا الاعصار هو الأقوى بين كل اعاصير هذا العام". وأضاف "هذا إعصار عنيف، وترافقه أعتى الرياح (بين جميع الاعاصير هذا العام)".

وسارع مزارعو المنطقة التي تنتج كمية كبيرة من الذرة والارز، الى جمع محاصيلهم التي يمكن ان تغرق تحت الماء.

وهناك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على المسار المباشر للاعصار الذي يتوقع ان يتجه لاحقا الى جنوب الصين وهونغ كونغ.

-"خوف"-

تقول ديلايلا باسيون التي فرت من منزلها "شعرنا بخوف شديد، قالوا ان الاعصار قوي جدا (..) دفعنا ذلك الى المغادرة".

وأضافت "لقد تدمر نصف منزلنا أثناء الامطار الموسمية الاخيرة، وأريد أن يكون أحفادي آمنين".

وتخشى السلطات خصوصا حدوث فيضانات وانزلاقات تربة.

كما ان قرى الصيادين الصغيرة ضعيفة جدا في مواجهة الرياح العاتية والامواج الضخمة التي تتكسر على السواحل.

ويشهد ارخبيل الفيليبين سنويا 20 اعصارا تخلف مئات القتلى وتفاقم فقر ملايين السكان.

وكان الاعصار هايان اجتاح وسط الفيليبين في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 مع رياح بلغت سرعتها 315 كلم في الساعة.

وقضت أمواج عملاقة أشبه بمد تسونامي على كل شيء في طريقها.

ودعت هيئة الارصاد في هونغ كونغ الى الحذر مشيرة الى ان العاصفة تشكل "تهديدا كبيرا".

وبدأت الاستعدادات لمواجهة هذا الاعصار الذي من المتوقع أن يضرب هونغ كونغ الاحد.

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في تايوان أن تكون العاصفة أقرب الى الجزيرة السبت، ما سيؤدي الى أمطار غزيرة جنوبها وشرقها، لكنها اوضحت انه من غير المرجح أن تضربها مباشرة.

بورز-مم/اش/اع

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