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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 11:21 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:21

احد السكان يجلب مرتبة الى مدرسة استخدمت مركز ايواء للسكان الفارين من اعصار مانغخوت الذي يقترب من جزيرة توغورارو شمال مانيلا في 14 ايلول/سبتمبر 2018.

كثفت الفيليبين الجمعة استعداداتها لمواجهة إعصار قوي متوقع السبت ويرتقب ان يترافق مع رياح تصل سرعتها الى 255 كلم في الساعة وأمطار غزيرة.

وفر آلاف الاشخاص من منازلهم في المناطق الساحلية شمال الارخبيل الذي يتعرض بانتظام لكوارث طبيعية. والاعصار القوي "مانغكوت" هو أعنف إعصار تنتظره الفيليبين منذ بداية 2018.

وقام سكان لوشن كبرى جزر الفيليبين حيث يعيش ملايين الاشخاص، بتحصين نوافذهم وسطوح منازلهم لتفادي ان تقتلع أثناء العاصفة.

وقال مايكل كوناغ المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي "الامطار سكون قوية وتجدر عدم الاستهانة بقوة الريح" مضيفا "يمكن أن نشهد أمواجا يوازي ارتفاعها بناية من أربعة طوابق. وقد تدمر منازل خصوصا تلك المبنية عشوائيا وهو أمر شائع في المناطق الساحلية".

وبدأت أمطار غزيرة تهطل الجمعة في أقصى شمال شرق جزيرة لوشن مع رياح قوية، لكن لم يتم الابلاغ عن أضرار او فيضان كبير حتى الان.

وسارع مزارعو المنطقة التي تنتج كمية كبيرة من الذرة والارز، الى جمع محاصيلهم التي يمكن ان تغرق تحت الماء.

وهناك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على المسار المباشر للاعصار الذي يتوقع ان يتجه لاحقا الى جنوب الصين بما فيها هونغ كونغ.

-"خوف"-

وتقول دلايلا باسيون التي فرت من منزلها "شعرنا بخوف شديد، قالوا ان الاعصار قوي جدا (..) دفعنا ذلك الى المغادرة".

وأضافت "دمر نصف منزلنا أثناء الامطار الموسمية الاخيرة، وأريد أن يكون أحفادي آمنين".

وتخشى السلطات خصوصا حدوث فيضانات وانزلاقات تربة.

كما ان قرى الصيادين الصغيرة ضعيفة جدا في مواجهة الرياح العاتية والامواج الضخمة التي تتكسر على السواحل.

ويشهد ارخبيل الفيليبين سنويا 20 اعصارا تخلف مئات القتلى وتفاقم فقر ملايين السكان.

وكان إعصار هايان، أحد أشد الاعاصير، اجتاح وسط الفيليبين في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 مع رياح بلغت سرعتها 315 كلم في الساعة.

وأتت أمواج عملاقة أشبه بامواج تسونامي على كل شيء في طريقها. وخلفت تلك الكارثة اكثر من 7350 قتيلا وشردت أكثر من أربعة ملايين شخص.

وقالت وكالة الارصاد الفيليبينية إن الاعصار المرتقب هو الان العاصفة الاستوائية الاعنف التي تشهدها الفيليبين هذا العام مع رياح بقوة 205 كلم في الساعة وتصل أحيانا إلى 255 كلم في الساعة.

ودعا مرصد هونغ كونغ الى الحذر مشيرا الى ان العاصفة تشكل "تهديدا كبيرا".

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في تايوان أن تكون العاصفة أقرب الى الجزيرة السبت، ما سيؤدي الى أمطار غزيرة جنوبها وشرقها، بيد أنها اوضحت انه من غير المرجح أن تضربها مباشرة.

بورز-مم/حال/نور

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب