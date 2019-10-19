هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أكتوبر, 2019 09:07 م

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السبت أن الحكومة البريطانية أرسلت لقادة الاتحاد الأوروبي طلبا لتأجيل موعد خروجها من التكتل.

وقال توسك عبر تويتر "طلب تمديد المهلة وصل. سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد"، في إشارة الى رسالة أجبر مجلس العموم البريطاني رئيس الحكومة بوريس جونسون على ارسالها.

ويصر جونسون على انه لا يريد تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الى ما بعد المهلة النهائية المحددة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويقول انه لن "يفاوض" بروكسل للقيام بذلك.

لكن بعد فشله السبت في تأمين الدعم في مجلس العموم للاتفاق الذي توصل اليه مع الأوروبيين، كان مجبرا بحكم القانون البريطاني على ارسال رسالة يطلب فيها تمديد مهلة الخروج حتى 31 كانون الثاني/يناير عام 2020، بينما يعمل النواب على تشريعات بريكست.

ويعود الآن القرار حول الطلب الى زعماء الاتحاد الأوروبي ال27 الآخرين، لكن مهمة توسك كرئيس للمجلس الأوروبي ستكون جمع وجهات نظرهم، وقد يدعو إلى عقد قمة خاصة للموافقة على تمديد المهلة.

ويعتقد بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أنه يمكن اتخاذ قرار من خلال القنوات الدبلوماسية وإصداره من بروكسل، لكن في الحالتين مشاورات توسك "قد تستغرق بضعة أيام" كما أفاد مصدر الاتحاد الأوروبي لفرانس برس .

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