القاضي كافانو يفوز في تصويت أولي في مجلس الشيوخ الأميركي
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صورة التقطت في 5 أيلول/سبتمبر 2018 للقاضي بريت كافانو أمام مجلس الشيوخ الاميركي(afp_tickers)
فاز القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا، الجمعة بتصويت أولي إجرائي في مجلس الشيوخ نحو تثبيته في المنصب عبر تصويت نهائي السبت، وقد نال 51 صوتا مقابل معارضة 49.
وكانت السناتورة الجمهورية ليزا موركوسكي صوتت ضد تثبيت ترشيح كافانو للمحكمة العليا في هذا الاقتراع الأولي، الذي يعتبر مؤشرا للتصويت النهائي الذي سيجرى السبت.
وصوت العضوان الجمهوريان المعتدلان جيف فلايك وسوزان كولينز لمصلحة كافانو، وكذلك فعل السناتور الديموقراطي جو مانتشن.
وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار الكونغرس الأميركي، معلنا عبر تويتر أنه "فخور جدا" بقرار مجلس الشيوخ المضي قدما في إجراء تصويت نهائي على تثبيت كافانو في المحكمة العليا.
وقال ترامب أنا "فخور جدا بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي بـ+نعم+ على المضي قدما بتترشيح القاضي بريت كافانو!".
وتثبيت كافانو في المنصب الذي سيشغله، في حال فوزه بالتصويت النهائي، مدى الحياة ليس محسوما بعد النقاش الحاد على خلفية اتهامه باعتداء جنسي قبل 36 عاماً.
ويأتي فوزه في التصويت الأولي الإجرائي قبل انتخابات في الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، سيسعى فيها ترامب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبية في الكونغرس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب