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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 نوفمبر, 2015 07:51 م 27 نوفمبر 2015 - آخر تحديث - 19:51

لقطة من فيديو نشر على موقع وكالة الصحراء الموريتانية للانباء للجهادي الفرنسي جيل لو غان الملقب بـ"عبد الجليل" محذرا فرنسا والامم المتحدة والولايات المتحدة من التدخل عسكريا شمال مالي في 9 تشرين الاول/اكتوبر 2012 (afp_tickers)