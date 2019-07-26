هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 05:35 ص

آلية لحراس مركز تجاري في العاصمة المكسيكية مكسيكو قتل فيه اسرائيليان في 25 تموز/يوليو 2019

اعلنت الحكومة المكسيكية الجمعة ان الاسرائيليين اللذين قتلا الاربعاء في مركز تجاري فخم في مكسيكو، ضالعان في تبييض اموال ومرتبطان بمجموعات مكسيكية اجرامية.

وقال وزير الامن الفونسو دورازو للصحافيين "انها تصفية حسابات بين مجموعات اجرامية وخلافات مرتبطة بعلاقات مع منظمات في قضايا تبييض اموال".

واوضح الوزير ان القتيلين "كانت تربطهما علاقات بمنظمات اجرامية اخرى" من دون تحديدها.

واضاف "الواضح ان هذه المنظمات الاجرامية الاسرائيلية لها علاقات مع المنظمات المكسيكية".

وقتل الرجلان بينما كانا في مطعم المركز التجاري في جنوب العاصمة المكسيكية.

واوضحت سفارة اسرائيل في المكسيك في بيان أن القتيلين هما آلون أزولاي (41 عاما) وبنيامين يشورون سوتشي (44 عاما) ولهما "سوابق إجرامية في كل من اسرائيل والمكسيك".

وظهر في لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها شبكات التلفزيون المكسيكية رجلان يطلقان النار في الهواء خارج مطعم مزدحم ما دفع الزبائن إلى الاختباء واضطر دورية للشرطة إلى التراجع. وبعد ذلك استقل الرجلان سيارة وفرا.

وأصيب شرطي بجروح خلال إطلاق النار.

وبعد دقائق قتل الاسرائيليان داخل المطعم في المركز التجاري ما أثار حالة ذعر بين المتسوقين.

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