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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 07:18 ص 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:18

الرئيس الاميركي دونالد ترامب متحدثا خلال طاولة مستديرة عن الهجرة في نيويورك في 23 ايار/مايو 2018

قالت الولايات المتحدة الاربعاء ان القرار بشان القمة التاريخية المزمع عقدها في 12 حزيران/يونيو بسنغافورة بين كيم جونغ اون ودونالد ترامب سيتخذ "الاسبوع المقبل"، معتبرة ان الامر يبقى رهن قرار الزعيم الكوري الشمالي.

وفي الوقت الذي كان فيه صحافيون اجانب في طريقهم لتغطية موكب تفكيك موقع التجارب النووية الكوري الشمالي الامر الذي قدم باعتباره بادرة حسن نية من بيونغ يانغ، فصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو توقعاته بشأن "نزع السلاح النووي" والمقابل المتوقع، برايه، من كيم جونغ اون.

وحل الشك محل تلك الحماسة التي سادت في الاسابيع الماضية بعد الاعلان عن اللقاء الاول بين رئيس اميركي يتولى ولايته وزعيم كوري شمالي منذ اكثر من نصف قرن. وصدر عن مسؤولي الدولتين خليط من التصريحات.

وهددت كوريا الشمالية الاسبوع الماضي بعدم المشاركة في القمة والغت محادثات مع الجنوب، متهمة واشنطن بانها تريد إجبارها على التخلي عن ترسانتها العسكرية من جانب واحد.

وتحدث ترامب الثلاثاء عن امكان ارجاء القمة قائلاً في مكتبه في البيت الابيض الى جانب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، انه "من الممكن الا ينجح الامر لعقدها في 12 حزيران/يونيو". واضاف "اذا لم يعقد اللقاء، فقد يجري في وقت لاحق".

لكنه عاد الاربعاء الى لهجة التفاؤل وقال "بخصوص (قمة) سنغافورة .. انها ممكنة الحدوث" قبل ان يضيف "سنعرف الاسبوع المقبل".

وراى بومبيو ان القرار "يعود الى كيم" لكنه اكد ان "لديه املا كبيرا في انعقاد القمة" مشددا "انا مقتنع بانه التوقيت الجيد واننا ازاء القادة الجيدين لجعل هذا اللقاء قمة تاريخية".

وذكر وزير الخارجية الاميركي بان واشنطن تريد نزع الاسلحة النووية الكورية الشمالية "بصورة تامة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها".

وخلال جلسة برلمانية قدم تعريفا واسعا جدا للامر ليشمل تفكيك الاسلحة والصواريخ "والتكنولوجيا المواكبة لها" و"انتاج المواد المشعة" و"علوم هندسية وبحوث ترتبط بذلك".

ومع اقراره بان الامر سيشكل "عملية صعبة وطويلة"، راى ان تفكيك الاسلحة النووية يجب ان يكون "سريعا" ما اثار غموضا بشان موعد تقديم واشنطن لتنازلات.

-"ضمانات امنية"-

كما اقر بومبيو بان الزعيم كيم مثل والده وجده، يرى ان الاسلحة النووية "هي مظلة الامان التي تحمي النظام". ويتوقع الرئيس الكوري الشمالي "في مقابل" نزع الاسلحة النووية "مساعدة اقتصادية" و"ضمانات امنية" يقول بومبيو ان الاميركيين على استعداد لتقديمها.

وقال كو كاب-وو الاستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، لوكالة فرانس برس "انها مغامرة غير محسومة النتائج". واضاف ان "ترامب يريد نزعا سريعا للنووي يتم خلال ولايته الاولى. لكن في هذه الحالة يجب ان يقدم لكوريا الشمالية بسرعة ضمانات تتوافق مع أمنها".

وفي هذا الاطار، قد تشكل مراسم تدمير الموقع النووي فرصة لمعرفة وضع القادة الكوريين الشماليين.

ويبدو الخبراء منقسمين بشأن ما اذا كان الموقع سيصبح غير قابل للاستعمال فعلا. ويقول بعضهم انه ربما كان كذلك من قبل، بينما يرى آخرون ان موقعا كهذا يمكن إعادة تشغيله بسرعة.

ويرى غو ميونغ هيون الخبير في معهد اسان للدراسات السياسية ان كلا من الطرفين يسعى الى الوصول الى القمة في أقوى موقع ممكن.

وسيسمح تفكيك الموقع امام عدسات وسائل الاعلام الاجنبية لبيونغ يانغ بكسب نقاط على الصعيد الدولي حتى اذا فشلت القمة.

وقال غو ان "كوريا الشمالية ستتمكن من ان تقول للاسرة الدولية انها فعلت ما بوسعها للتوصل الى نزع السلاح النووي عبر التفاوض لكنها لم تتوصل الى ذلك بسبب الضغوط الاميركية".

ودُعي مراسلون من الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتغطية تفكيك الموقع.

وغادروا بعد ظهر الاربعاء مدينة ونسان الكورية الشمالية، كما تفيد تغريدات بعض الصحافيين التي كانت توحي انهم ليسوا على شبكة الانترنت او الهاتف النقال قبل عودتهم الى هذه القرية.

ومن ونسان، يتعين عليهم السفر طوال عشرين ساعة بالقطار ثم في الحافلة، قبل أن يسيروا لمسافة قصيرة حتى موقع التجارب النووية.

ولم تدع وكالة فرانس برس على غرار وسائل اعلام دولية كبرى أخرى، الى تغطية الحدث.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب