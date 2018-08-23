القضاء الأميركي يتهم أميركية اوقفت في سوريا لتقديم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية
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سيارة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الاسلامية تقوم بدورية في بلدة رميلين في الحسكة(afp_tickers)
أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس اتهام أميركية متزوجة من مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية وتم اعتقالها في سوريا، بتقديم دعم مادي للتنظيم الجهادي.
وسامانثا ماري الحسني (32 عاما) متهمة بمساعدة اثنين من أعضاء تنظيم الدولة الاسلامية لم تكشف هويتاهما، عبر تأمين معدات عسكرية تكتيكية وتمويلات لهما خلال وجودها في الولايات المتحدة في 2014 وبعد سفرها الى سوريا في 2015.
وأصدرت محكمة أميركية لائحة تتضمن تهمتين في وقت متأخر الأربعاء بحق الحسني.
وهي واحدة من أميركيين اثنين ألقي القبض عليهما في سوريا ونقلا لاحقا إلى الولايات المتحدة في تموز/يوليو حيث يخضعان للمحاكمة.
وروت الحسني لشبكة "سي ان ان" الأميركية أنها صدقت زوجها عندما قال لها انهما سيسافران إلى المغرب لبدء حياة جديدة. لكنها أوضحت أنها خدعت ووجدت نفسها في سوريا حيث اختارت البقاء من أجل حماية أطفالهما.
وأشارت الى أن زوجها تحول بعد وصولهما الى سوريا من رجل ودود إلى شخص عنيف وقاس. وأضافت في المقابلة التي أجرتها معها "سي ان ان" في نيسان/أبريل "كنت كالسجينة".
وظهر أحد ابنائها في تسجيلات فيديو دعائية لتنظيم الدولة.
وأفادت معلومات نشرتها وسائل إعلام أن زوجها قتل في غارة لطائرة من دون طيار في سوريا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب