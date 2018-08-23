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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 12:32 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 00:32

سيارة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الاسلامية تقوم بدورية في بلدة رميلين في الحسكة (afp_tickers)