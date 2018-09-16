القضاء الأميركي يرفض شكوى ضد وزير سنغالي سابق
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الشيخ تيديان غاديو خلال الحملة الى الانتخابات الرئاسية في 23 كانون الثاني/يناير 2012.(afp_tickers)
رفضت الولايات المتحدة شكوى بتهمة الفساد ضد وزير الخارجية السنغالي السابق الشيخ تيديان غاديو، كما اعلنت وزارة العدل الأميركية.
واكد متحدث باسم الوزارة في رسالة الكترونية بعث به السبت الى وكالة فرانس برس "رفض الشكوى ضد غاديو".
وكانت الولايات المتحدة اوقفت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، كلا من غاديو ووزير داخلية هونغ كونغ السابق باتريك هو شي بينغ، للاشتباه بتورطهما في مشروع فساد من بضعة ملايين من الدولارات في افريقيا باسم مؤسسة صينية كبيرة للطاقة.
ولم تُكشف هوية المؤسسة لكن اسم تكتل سي.إي.أف.سي تشاينا إينرجي، النجم الصاعد في سماء صناعة الطاقة الصينية المتمركز في شانغهاي، ورد في الشكوى المقدمة الى المحكمة الفدرالية لمنطقة نيويورك.
وجاء في شكوى وزارة العدل الأميركية ان الرجلين عرضا على ما يبدو رشوة تبلغ مليوني دولار على رئيس تشاد إدريس ديبي إتنو "للحصول على حقوق نفطية قيمة" ورشوة اخرى قيمتها 500 الف دولار على حساب اختاره أحد وزراء خارجية اوغندا، سام كوتيسا، الذي أنهى اخيرا ولايته في رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس ديبي وتكتل سي.إي.أف.سي نفيا الاتهامات في تلك الفترة. وبنيت التهم على استخدام غاديو وهو النظام المصرفي الأميركي للتعامل مع ارباح ناهزت المليون دولار، وارسلت تحت مسمى هبات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب