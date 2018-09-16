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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 06:36 ص 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:36

الشيخ تيديان غاديو خلال الحملة الى الانتخابات الرئاسية في 23 كانون الثاني/يناير 2012. (afp_tickers)