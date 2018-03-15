القضاء الاسرائيلي يعلق خطة لطرد آلاف المهاجرين الافارقة
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مهاجرون أفارقة يسيرون في تظاهرة من مركز الاحتجاز حولوت إلى سجن سهرونيم، في 22 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
علقت المحكمة العليا الاسرائيلية خطة حكومية تنص على طرد آلاف المهاجرين الافارقة الذين دخلوا بشكل غير شرعي الى البلاد، قريبا بحسب حيثيات الحكم الصادر الخميس.
وجمدت المحكمة العليا التي نظرت في التماس من منظمات مدافعة عن المهاجرين، الخطة حتى 26 اذار/مارس معطية الدولة مهلة حتى ذلك التاريخ لعرض تذرعها بشكل مفصل.
وتريد حكومة بنيامين نتانياهو طرد آلاف الاريتريين والسودانيين الذين دخلوا بشكل غير شرعي الى البلاد ولم يطلبوا حق اللجوء.
واعطتهم خيارا اما الرحيل بحلول مطلع نيسان/ابريل الى بلدانهم او دولة اخرى، او الدخول الى السجن لفترة غير محددة.
وهذه الخطة كانت تشمل في بادىء الامر الرجال الذين لم يقدموا طلبات لجوء او تم رفضهم طلبهم.
وقالت المحكمة "نتخذ امرا موقتا يحظر (على الدولة) طرد مهاجرين غير شرعيين الى دولة اخرى" بموجب الخطة الحكومية قد تكون اوغندا او راوندا حسب جمعيات اهلية.
ووفقاً لارقام وزارة الداخلية، هناك ما لا يقل عن 42 الف افريقي في إسرائيل، نصفهم اطفال ونساء او رجال مع عائلات لا يواجهون الترحيل الفوري.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب