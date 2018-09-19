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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 10:45 ص 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:45

رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف (وسط) خلال مشاركته في تشييع زوجته في لاهور في 14 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)