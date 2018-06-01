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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 02:40 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 14:40

اعلن مصدر قضائي الجمعة ان وزير الخارجية الباكستاني السابق خواجا آصف، الذي أقيل اواخر نيسان/ابريل لانتهاكه قواعد انتخابية ومنع مدى الحياة من المشاركة في الانتخابات، بات في امكانه اخيرا المشاركة في الانتخابات التشريعية في 25 تموز/يوليو.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول في اعلى هيئة قضائية في باكستان، ان المحكمة العليا "قررت استبعاد المنع مدى الحياة (من المشاركة في الانتخابات) المفروض على خواجا آصف والسماح له بالمشاركة في الانتخابات" المقبلة.

وهذا القرار غير المتوقع، هو الأول الذي يصب في مصلحة حزب "الرابطة المسلمة الباكستانية" الحاكم، في السنوات الخمس الأخيرة، منذ اقالة زعيمه ومؤسسه نواز شريف من رئاسة الوزراء في تموز/يوليو الماضي.

وينفي نواز شريف ارتكاب اي مخالفة. ويلمح حزبه الى انه ضحية مؤامرة حاكها الجيش، عدوه اللدود.

وفي رد فعل على تويتر، كتب خواجا آصف "اشكر المحكمة". وهو مقرب من نواز شريف ومسؤول في حزب الرابطة المسلمة الباكستانية الذي يعتبر من منتقدي تدخل العسكريين في الحياة السياسية الباكستانية.

وكانت المحكمة العليا في اسلام اباد اعتبرت آصف مذنبا لأنه لم يصرح بامتلاكه عددا كبيرا من اذون العمل في الامارات العربية المتحدة، خلافا للقانون الانتخابي الباكستاني.

وقد صدر القرار بعد ساعات من نقل الحكومة الباكستانية سلطاتها الى هيئة تنفيذية موقتة، ستتولى ادارة شؤون البلاد حتى الانتخابات التشريعية في 25 تموز/يوليو.

وهي المرة الاولى في تاريخ باكستان الذي طبعته الانقلابات العسكرية، تنهي حكومتان مدنيتان متعاقبتان ولاية تشريعية كاملة.

وما زال حزب الرابطة المسلمة الباكستانية الذي فاز اخيرا في سلسلة من الانتخابات الفرعية، واحدا من الاحزاب الاوفر حظا. وسيكون منافسه الرئيسي حزب "حركة من اجل العدالة في باكستان" الذي يرأسه بطل الكريكت السابق عمران خان.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب