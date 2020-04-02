هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2020 05:21 ص

عمر الشيخ في مدينة كراتشي الباكستانية في 29 آذار/مارس 2002

ألغى القضاء الباكستاني حكما بالإعدام صدر على متطرف بريطاني أدين بخطف وقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل في 2002، كما أعلن محاميه خوجا نافيد لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي إن عقوبة عمر الشيخ واسمه الحقيقي أحمد سعيد الشيخ خفضت إلى السجن سبع سنوات، وهي فترة نفذها خلال السنوات ال18 الماضية التي كان مسجونا فيها.

وتعذر الاتصال بالنيابة للحصول على تعليق. ولم يصدر أمر بالإفراج عنه بعد.

وقال المحامي إنه تمت تبرئة ثلاثة مدانين آخرين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة في القضية نفسها.

وفقد دانيال بيرل (38 عاما) الذي كان مراسلا لصحيفة وول ستريت جرنال، في 23 كانون الثاني/يناير 2002 في كراتشي. وتم تسليم تسجيل فيديو لقتله بقطع رأسه بعد شهر إلى قنصلية الولايات المتحدة في هذه المدينة الكبيرة في جنوب باكستان.

وكشف تحقيق مستقل استمر ثلاث سنوات في إطار "مشروع بيرل" (بيرل بروجيكت) في 2011 ان القضاء الباكستاني أخطأ وأن الرجال الأربعة لم يكونوا موجودين عند إعدامه.

وقالت اسراء نعماني زميلة بيرل السابقة وصديقته التي قادت هذا التحقيق إن خالد شيخ محمد الذي يؤكد أنه مدبر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، هو من قتل بيرل.

وخالد شيخ محمد أوقف في 2003 ومسجون في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا.

وأكد طبيب نفسي قام باستجوابه أنه اعترف له بأنه قام بقطع رأس بيرل.

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