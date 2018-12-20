القضاء المصري يبرئ 43 شخصا في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات حقوقية

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 12:29 م

اصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء احكاما بالسجن على موظفين اجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية، ما اثار غضبا دوليا واسعا

برّأت محكمة جنايات القاهرة الخميس 43 شخصا بينهم أميركيون وأجانب متهمين بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع في إعادة محاكمة في القضية التي تعود للعام 2011، بحسب ما قال مسؤول قضائي ومحامي العديد من المتهمين.

وكانت محكمة النقض المصرية قررت في نيسان/ابريل الماضي إلغاء حكم سابق صدر عام 2013 وتضمن عقوبات بالسجن ضد المتهمين تراوحت بين عام واحد و5 سنوات وأمرت باعادة محاكمتهم.

وأكّد المحامي نجاد البرعي الذي تولى الدفاع عن العديد من المتهمين في القصية أنّ المحكمة برأت "المتهمين ال 43 جميعا".

وقال رئيس المحكمة محمد علي مصطفى الفقي إنّ الحكم هو "براءة المتهمين من جميع التهم المسندة اليهم" وابرزها تمويل أشخاص طبيعيين ومنظمات وجمعيات مدنية وأهلية بشكل غير مشروع قانونا.

وكانت هذه القضية أثارت انتقادات عديدة لمصر وأدت الى تأزم العلاقات بين القاهرة وواشنطن خصوصا أنها تضمنت 9 متهمين اميركيين وثمانية من جنسيات أجنبية أخرى تم منعهم من السفر من مصر في بداية التحقيقات في نهاية العام 2011.

لكن السلطات القضائية المصرية رفعت حظر السفر عن الاجانب وغادروا جميعا مصر على متن طائرة عسكرية أميركية مطلع اذار/مارس 2012.

واكتسبت القضية منذ بدايتها 2012 طابعا سياسيا، واتهم عدد من الحقوقيين الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت ابان حكم المجلس العسكري عقب اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

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