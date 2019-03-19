هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 09:01 م

دماء في مكان الهجوم الذي نفذه فلسطيني قرب مستوطنة ارييل في الضفة الغربية في السابع عشر من اذار/مارس

قتلت القوات الإسرائيلية الثلاثاء فلسطينياً يُشتبه في قتله حاخاماً إسرائيلياً وجندياً في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قال جهاز "الشين بيت" (الأمن الداخلي).

وحاصر عسكريون وقوات من الشرطة والأمن مبنى في قرية عبوين بالضفة الغربية بشمال رام الله حيث كان المشتبه فيه عمر أمين أبو ليلى مختبئاً، وفقاً لبيان "الشين بيت".

وأشار البيان إلى أن "المهاجم فتح النار على قواتنا، وقُتل خلال تبادل لإطلاق النار"، مضيفاً أن الجنود الإسرائيليين لم يصبوا بجروح.

وقال سكان في القرية إن القوات الإسرائيلية نادت المشتبه فيه عبر مكبرات صوت من أجل تسليم نفسه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تويتر "أهنئ قوات الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة وجيش الدفاع على عملها السريع الذي أدى إلى القضاء على الإرهابي الحقير".

وأضاف "ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل من يمس بجنودنا وبمواطنينا".

وقال "الشين بيت" إنه تم العثور على المشتبه فيه بعد "نشاط استخباري وعملي مكثف" من قبل عناصره وقوات الجيش ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة.

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن الأحد أنّ جندياً إسرائيلياً قُتل، وأُصيب جنديّ آخر ومستوطن بجروح، في هجوم نفّذه فلسطيني واستخدم فيه سلاحاً نارياً وسلاحاً أبيض في الضفة الغربية.

وأعلنت عائلة الحاخام المستوطن أحاد إيتنغر (47 عاما) أنّه توفي الإثنين غداة إصابته بجروح خطيرة إثر الهجوم.

وشارك نتانياهو بجنازة القتيل متوعدا ب"الانتصار على القتلة"، ومعلنا بدء العمل ابتداء من "الغد" في بناء 840 وحدة سكنية في حي جديد في مستوطنة ارييل التي قتل المستوطن على مقربة منها.

وأفاد جهاز "الشين بيت" ان عمر ابو ليلى (19 عاما) من بلدة الزاوية قضاء مدينة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية، لا سوابق أمنية له ويدرس المحاسبة في جامعة القدس المفتوحة.

وقامت طواقم هندسية من الجيش الاسرائيلي بمسح منزل عائلة المهاجم تمهيدا لهدمه بحسب الجيش.

ويقيم نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الى جانب 2,6 مليون فلسطيني. كما يقيم نحو 200 الف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة.

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