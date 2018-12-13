القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينيا يشتبه بقتله اسرائيليين اثنين في الضفة الغربية (الأمن الداخلي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 05:26 ص

تشييع رضيع اسرائيلي توفي بعد إصابة والدته بجروح في هجوم مسلح، في مقبرة جبل الزيتون في القدس في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018

قتلت القوات الاسرائيلية ليل الأربعاء الخميس فلسطينيا يشتبه بأنه قتل اسرائيليين اثنين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت).

وقال جهاز الأمن الداخلي في بيان إنه بعد مطاردة استمرت شهرين وخلال محالو اعتقاله، تم قتل أشرف نعالوة الذي كان قتل بالرصاص امرأة في الثامنة والعشرين من العمر ورجلا في الخامسة والثلاثين في منطقة بركان الصناعية في شمال الضفة الغربية.

وقتل نعالوة (23 عاما) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مدنيين اسرائيليين هما كيم ليفنغروند يهيزيل وزيف هاغبي اللذين يعملان في مستودع لتدوير النفايات كان هو نفسه يعمل فيه. وقد جرح زميلا آخر له.

وقال جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي في بيانه إن الفسلطيني كان على وشك تنفيذ هجوم جديد عندما عُثر عليه وقُتل.

وذكر صحافي من وكالة فرانس برس كان في المكان أن آثار الرصاص الكثيف بدت واضحة على المنزل الذي قال الشين بيت إنه عثر على نعالوة فيه بالقرب من مدينة نابلس في الصفة الغربية المحتلة.

وكان الشين بيت أعلن قبل ذلك أن القوات الإسرائيلية قتلت الأربعاء فلسطينياً آخر خلال محاولتها اعتقاله في قريته بالضفة الغربية المحتلة بشبهة ضلوعه في هجوم مسلح استهدف الأحد مدنيين إسرائيليين ما أدى إلى جرح سبعة منهم، بينهم امرأة حامل توفي جنينها بعدما ولدته قبل أوانه بسبب إصابتها.

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