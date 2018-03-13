القوات التركية تطوق مدينة عفرين بشمال سوريا (جيش)
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مقاتلون سوريون تدعمهم انقرة يطلقون النار على مواقع كردية على مشارف جنديرس في منطقة عفرين في 8 اذار/مارس 2018(afp_tickers)
أعلن الجيش التركي انه يفرض منذ الاثنين طوقا على مدينة عفرين في شمال سوريا معقل مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، حيث تشن أنقرة مع فصائل سورية موالية لها هجوما منذ أسابيع.
وصرح الجيش الثلاثاء في بيان نقلته وكالة الاناضول الحكومية "في اطار العمليات ... تم تطويق مدينة عفرين اعتبارا من 12 اذار/مارس 2018"، دون اعطاء ايضاحات.
وتشن تركيا وفصائل سورية موالية منذ 20 كانون الثاني/يناير هجوماً واسعاً ضد منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن والتي تصنفها أنقرة "إرهابية".
وسيطرت القوات التركية على نحو 60 في المئة من المنطقة، ووصلت السبت إلى مشارف مدينة عفرين، التي تشهد اكتظاظاً سكانياً جراء حركة النزوح الكبيرة إليها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أكد الجمعة ان قواته يمكنها "اقتحام" عفرين في أي وقت.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب