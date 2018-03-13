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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 08:03 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:03

مقاتلون سوريون تدعمهم انقرة يطلقون النار على مواقع كردية على مشارف جنديرس في منطقة عفرين في 8 اذار/مارس 2018 (afp_tickers)