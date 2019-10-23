هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 01:56 م

جنود اتراك ينتشرون في بلدة تل ابيض السورية على مقربة من الحدود بين البلدين في الثاني والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2019

سيّرت القوات الروسية الأربعاء أولى دورياتها في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا، غداة التوصل الى اتفاق بين أنقرة وموسكو أفقد الأكراد عملياً السيطرة على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا.

وفقدت القوات الكردية، التي كانت تسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية منذ أسبوعين، الكثير من نفوذها بعد أن منح الاتفاق الذي أبرم الثلاثاء تركيا حق الانتشار على طول حدودها مع سوريا وهو كان الهدف الرئيسي للهجوم الذي شنته تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقضي الاتفاق الذي توصلت اليه روسيا وتركيا بانسحاب القوات الكردية لنحو 30 كيلومتراً من طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا، ما يعني إجبارهم على التخلي عن بعض المدن الرئيسية التي كانت تحت سيطرتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيّرت أولى دورياتها في شمال سوريا، بعدما كانت أعلنت سابقاً أن قافلة عسكرية روسية عبرت نهر الفرات "وتقدمت باتجاه الحدود السورية-التركية".

وينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بـ "تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من المنطقة الحدودية، على أن تنتهي غضون 150 ساعة.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي واجه انتقادات شديدة لقراره المفاجئ سحب القوات الأميركية من شمال سوريا واتهم بتخليه عن الأكراد، بالاتفاق واصفاً اياه بـ"النجاح الكبير".

ويقوّض الاتفاق "التاريخي"، بحسب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حلم الأقلية الكردية بالحفاظ على إدارتهم الذاتية، وقد يؤدي بالنتيجة إلى دمج قواتهم ضمن صفوف جيش النظام.

وتعهد إردوغان الأربعاء اتخاذ "إجراءات ضرورية" في حال بقاء القوات الكردية قرب الحدود.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "إرهابية"، وامتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي شن تمرداً فيها منذ العام 1984.

-"قتل، نزوح واحتلال"-

وبعد انتهاء 150 ساعة، تسيّر روسيا وتركيا دوريات مشتركة في منطقتين بعمق عشرة كيلومترات شرق وغرب المنطقة التي سيطرت عليها تركيا في عمليتها التي أطلقت عليها "نبع السلام"، والممتدة على طول 120 كيلومترا وبعمق يبلغ 32 كيلومتراً بين بلدتي رأس العين وتل أبيض.

وسيسمح ذلك لتركيا بتسيير دوريات مشتركة مع روسيا في مناطق داخل الأراضي السورية لم تشملها عمليتها العسكرية.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس قرب مدينة كوباني (عين العرب) الحدودية عن مشاهدته آليات عدة عسكرية تحمل العلم الروسي تدخل المنطقة الأربعاء.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن عناصر من الشرطة العسكرية التقوا مسؤولين في المنطقة ومن المقرر أن يبدأوا بتسيير دورياتهم قريباً.

ودخلت قوات من الجيش السوري الأسبوع الماضي إلى المدينة، التي كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، أن رقعة "المنطقة الآمنة" كانت هادئة الأربعاء.

لكنه أفاد عن وقوع تفجيرات في مناطق مختلفة في شمال شرق سوريا، ضمنها مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، وبلدة سلوك في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية.

ووقع التفجير في القامشلي وسط المدينة ولم يوقع ضحايا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال قيادي في فصيل سوري موال لأنقرة لوكالة فرانس برس إن التفجير في سلوك التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا قد أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين.

ولم تتضح بعد الجهة التي تقف خلف التفجير.

وفي القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد ولا يشملها اتفاق سوتشي، تظاهر المئات ضد الاتفاق الأربعاء، معتبرين أنه يرقى إلى مصاف "التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

وقال المسؤول في الادارة الذاتية طلعت يونس خلال المشاركة في التظاهرة لفرانس برس "هذا الاتفاق يراعي مصالح الدول ولا يراعي مصالح الشعوب".

وأضاف "إن هدف تركيا هو قتل الاكراد وتهجيرهم"، فيما كان المتظاهرون يلوحون بالأعلام هاتفين بشعارات مناهضة للقوات التركية.

وأطلقت تركيا في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً في سوريا بعد سحب القوات الأميركية قواتها المنتشرة على طول الحدود، والتي كانت بمثابة قوة فاصلة بين تركيا، حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي، والمقاتلين في قوات سوريا الديموقراطية.

وبات الأكراد في وضع حرج بعد انسحاب واشنطن ما دفعهم إلى حضن دمشق لمؤازرتهم على التصدي للهجوم.

-أهداف "انفصالية"-

وبموجب الاتفاق، نشرت قوات النظام، مدعومة من الجيش الروسي، قواتها في المناطق الشمالية. ودخلت مدناً عدة أبرزها كوباني ومنبج وعين عيسى.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا الأربعاء أن "أرتالا جديدة لوحدات الجيش تضم دبابات وآليات عسكرية تدخل ريفي الرقة والحسكة لتعزيز انتشار الجيش في منطقة الجزيرة السورية".

ولطالما اتهمت دمشق الأكراد بالخيانة بسبب تحالفهم مع واشنطن، واكدت مرارا نيتها استعادة السيطرة على كامل الاراضي السورية.

واعتبر الكرملين الأربعاء أنّ واشنطن "خانت" حلفاءها الأكراد بانسحابها من شمال شرق سوريا، وتخلت عنهم بمواجهة تركيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن "الولايات المتحدة كانت في السنوات الأخيرة، الحليف الأقرب للأكراد. ولكن، في نهاية المطاف، تخلّت الولايات المتحدة عن الأكراد، وبالتالي خانتهم".

ووصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأربعاء إلى بغداد للقاء نظيره العراقي نجاح الشمري، بعد وصول قواته الاثنين إلى إقليم كردستان في شمال العراق إثر انسحابها من شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ "أصحاب الأهداف الانفصالية" يتحملون "المسؤولية في ما آلت اليه الأمور في الوقت الراهن"، في اشارة إلى الأكراد.

وعمل الأتراك والروس بشكل وثيق معاً في الملف الروسي رغم دعمهما طرفين متخاصمين.

وأكد الطرفان في اتفاقهما الأخير "تصميمهما على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتعطيل المشاريع الانفصالية في الأراضي السورية".

ونص الاتفاق أيضاً على "إطلاق جهود مشتركة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين".

وتقول أنقرة إن 3,6 ملايين لاجئ سوري يمكن أن يعودوا ويسكنوا في المنطقة الآمنة.

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