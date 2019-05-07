هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 04:33 م

صورة منشورة على صفحة الجيش الوطني التابع للمشير خليفة حفتر في 7 ايار/مايو 2019 تُظهر قائد مقاتلة ميراج اف1 المزعوم

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الثلاثاء إسقاط مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق الوطني في جنوب طرابلس والقبض على قائدها الذي تمّ تقديمه ك"مرتزقة برتغالي".

وتشهد ليبيا الغارقة في عدم الاستقرار منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، اشتباكات دامية عقب إطلاق المشير حفتر هجوماً في 4 نيسان/ابريل على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وأكدت صفحة على موقع فيسبوك تتبع "الجيش الوطني الليبي" الذي أعلن المشير حفتر تشكيله، إسقاط مقاتلة من طراز ميراج اف1 في محور الهيرة على بعد نحو 70 كيلومتر جنوب طرابلس.

من جانبها، لم تؤكد قوات حكومة الوفاق هذه المعلومات ولم تنفها.

ونشر "الجيش الوطني الليبي" صوراً لقائد الطائرة المفترض الذي يبدو مصابا على مستوى الرأس، وقالت إنّه "مرتزق برتغالي".

وتظهر احدى الصور آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي إلى جانب رجل يتلقى العلاج.

كما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور أخرى وفيديوهات لقائد الطائرة المفترض ملطخاً بالدماء.

وفي شريط فيديو مقتضب، يسأل مقاتل في صفوف "الجيش الوطني الليبي" الموقوف بالانكليزية إذا كان جندياً. ويجيب الأخير نافياً "لا، أنا مدني".

وفي تسجيل آخر نشره موقع مقرّب من معسكر المشير حفتر، يؤكد قائد الطائرة أنّه "من البرتغال" ويبلغ من العمر 29 عاماً.

ويجيب بالانكليزية ردا على أسئلة حول مهامه في ليبيا قائلا "لقد طلبوا مني تدمير طرقات وجسورا"، في إطار "عقد مدني".

بدوره،أجاب متحدث باسم وزارة الدفاع البرتغالية ردا على استفسار لفرانس برس أنّ "أياً من طياري السلاح الجوي البرتغالي في عداد المفقودين، و(سلاحنا الجوي) ليس حالياً في مهمة في ليبيا ولا يمتلك ميراج اف1 في ضمن أسطوله".

وكانت قوات حكومة الوفاق أكدت منتصف نيسان/ابريل إسقاط مقاتلة تابعة لخصومها في جنوب طرابلس.

وتراوح قوات المشير خليفة حفتر منذ أكثر من شهر على ابواب طرابلس الموصدة بالقوات الموالية لحكومة الوفاق، وذلك بعد تحقيقها في البداية تقدماً سريعاً. وتدور اشتباكات يومية في الضاحية الجنوبية للعاصمة وفي جنوبها.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بالاستعانة بمرتزقة أجانب والاستفادة من دعم عسكري تقدّمه قوى خارجية.

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