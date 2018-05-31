القيادة الاميركية لمنطقة المحيط الهادىء تصبح "للهند والمحيط الهادىء"
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وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس (يمين) والادميرال هاري هاريس (يسار) في مراسم انتقال السلطة في قاعدة بيرل هاربر بجزيرة هاواي في 30 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
قررت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تغيير اسم قيادتها العسكرية لمنطقة المحيط الهادىء لتأخذ في الاعتبار الاهمية الاستراتيجية المتزايدة للهند في المنطقة، كما اعلن وزير الدفاع الاميركية جيمس ماتيس الاربعاء.
وقال ماتيس في قاعدة بيرل هاربر في هاواي "اعترافا بالارتباط المتنامي بين المحيطين الهادىء والهندي، نغير اليوم اسم القيادة الاميركية للمحيط الهادىء ليصبح القيادة الاميركية لمنطقة الهند والمحيط الهادىء".
واضاف وزير الدفاع الاميركي الذي كان يحضر مراسم انتقال للسطة على رأس هذه القيادة "منذ عقود، تكيفت هذه القيادة مرات عدة مع الظروف واليوم نواصل هذا المسار".
وتسلم الادميرال فيليب ديفيدسون بذلك رسميا مهامه على رأس القيادة الاميركية لمنطقة الهند والمحيط الهادىء، خلفا للادميرال هاري هاريس الذي تقاعد من القوات المسلحة واصبح سفيرا للولايات المتحدة في سيول.
وسيبقى تغيير الاسم رمزيا الى حد كبير لان المنطقة التي تغطيها مسؤولية هذه القيادة لم تتغير.
الا ان هذه الخطوة تعكس رغبة واشنطن في الاعتماد اكثر فاكثر على الهند للحد من تزايد نفوذ الصين في هذه المنطقة.
وتحاول بكين السيطرة على بحر الصين الجنوبي عبر بناء منشآت عسكرية على جزر اصطناعية صغيرة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب