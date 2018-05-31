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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 04:43 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 04:43

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس (يمين) والادميرال هاري هاريس (يسار) في مراسم انتقال السلطة في قاعدة بيرل هاربر بجزيرة هاواي في 30 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)