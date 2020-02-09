هذا المحتوى تم نشره يوم 09 فبراير, 2020 08:48 ص

بول بيا الذي يرأس الكاميرون منذ 1982، في مدينة ليون الفرنسية في 10 تشرين الأول/اكتوبر 2019

أدلى الكاميرونيون الأحد بأصواتهم لانتخاب نوابهم وأعضاء مجالسهم البلدية، بدون حماسة بادية في بلد يهيمن على السلطة فيه منذ نحو أربعة عقود الرئيس بول بيا ويشهد نزاعين عنيفين، أحدهما لانفصاليين ناطقين باللغة الانكليزية في الغرب والآخر ضد الجهاديين في أقصى الشمال.

والرهان الأساسي في هذه الانتخابات هو حجم المشاركة في الاقتراع مع مقاطعة جزء من المعارضة الانتخابات علاوة على أعمال العنف التي عرقلت منذ سنوات على نطاق واسع توجه الناخبين الى مراكز الاقتراع في الشمال والغرب.

من جهة أخرى لا يثير الاقتراع حماسة الحشود في هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا ولا يتجاوز سن 75 بالمئة من سكانه ال35 عاما لم يعرفوا سوى رئيس واحد هو بول بيا الذي يبلغ من العمر 86 عاما أمضى 37 منها على رأس السلطة.

وفي بويا كبرى مدن الجنوب الغربي احدى المنطقتين اللتين تتركز فيهما الاغلبية الناطقة بالانكليزية، كانت مكاتب الاقتراع شبه خالية طوال النهار. وفي بعض المكاتب لم يصوت سوى الشرطيين والجنود المنتشرين بكثافة.

وفي أربعة منها وبعد اغلاق المكاتب راوحت نسبة التصويت بين 10 و50 بالمئة.

وقال مراقب لفرانس برس "تم الاقتراع في هدوء نسبي في بويا بدون حوادث تذكر لكن اقبال الاهالي كان ضعيفا جدا".

وفي مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، يواجه الجيش مجموعات انفصالية مسلحة ناطقة بالانكليزية منذ ثلاث سنوات.

وتقول منظمات غير حكومية إن هذه المعارك وممارسات وجرائم يرتكبها الجانبان أسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل منذ 2017 وأجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الهرب من بيوتهم.

وفي هاتين المنطقتين لم يصوت سوى خمسة و15 بالمئة من الناخبين في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 2018 بسبب انعدام الأمن ومقاطعة أنصار الاستقلال.

ولم تسجل الاحد أو لم تعلن أعمال العنف التي كان يخشى وقوعها. فقط أبلغ عن اطلاق نار بين جنود وانفصاليين ما منع التصويت في موييكا وهي معقل انفصالي في الجنوب الغربي، بدون تقارير بشأن حصيلة تبادل اطلاق النار.

-اقبال ضعيف-

وتم ارسال مئات الجنود كتعزيزات.

في أقصى الشمال، يثير أمن مراكز الاقتراع قلقا مع تزايد هجمات جماعة بوكو حرام الجهادية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

لكن لم ترد الاحد أنباء عن حوادث محتملة.

وفي العاصمة في مبنى مدرسة بحي بريكاتيري حيث صوت الرئيس بيا، كان اقبال الناخبين ضعيفا جدا، بحسب مراسل فرانس برس الذي زار سبعة مكاتب.

وفي المكتبين الاخيرين وبعد انتهاء التصويت، كانت ثلاثة ارباع الصناديق فارغة مع 55 بطاقة من 262 ناخبا مسجلا في احدهما و71 من 258 في الاخر. وبعد عملية فرز سريع ظهر تقدم كاسح لحزب الرئيس، التجمع الديموقراطي للشعب الكاميروني.

وقال الناخب نيومب الذي كان مع زوجته "جيد جدا، ليس هناك تدافع" مضيفا "اريد ان اختار من يمثلني، لا أكثر".

من جهة أخرى، قاطع أحد حزبي المعارضة الرئيسيين "حركة نهضة الكاميرون" الذي يقوده موريس كامتو الاقتراع. وكامتو هزم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018 في مواجهة بيا.

ويؤكد حزب بيا أنه واثق بالفوز في البرلمان حيث يتمتع حاليا بأغلبية ساحقة تتمثل ب148 مقعدا من أصل 180.

-من يمثل المعارضة-

والرهان الآخر لهذه الانتخابات هو الشكل المقبل للمعارضة. وقال ستيفان أكوا الباحث في مؤسسة بول إنغو إيلا "في غياب حركة نهضة الكاميرون من سيكون حزب المعارضة الأول؟".

وقام مرشحو عدد من أحزاب المعارضة -- يبلغ عددهم 49 في المجموع -- بمناظرات ومقابلات على شبكات التلفزيون.

وتتوجه الأنظار الآن إلى الحزب المعارض الآخر "الجبهة الاجتماعية الديموقراطية" الذي يشغل حاليا 18 مقعدا في البرلمان، وقرر بعد تردد المشاركة في الانتخابات.

لكن هذا الحزب ينتشر خصوصا في المناطق الناطقة باللغة الانكليزية ويتعرض لضغوط الحركات الاستقلالية التي تتهمه بتفضيل حل فدرالي، يرفضه بيا اساسا.

وفي غياب أي قلق على الأغلبية في البرلمان، تركز وسائل الإعلام على المجالس البلدية إذ يمكن أن تنتقل في بعض المدن الكبرى بينها العاصمة الاقتصادية دوالا إلى المعارضة.

ولم يتم تحديد اي موعد لاعلان النتائج الرسمية.

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