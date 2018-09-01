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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 01:43 م 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:43

رجل يضع الزهور قرب مطعم في دونيتسك بشرق أوكرانيا بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2018 بعد مقتل القائد الانفصالي ألكسندر زاخارتشنكو في تفجير

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت أن اغتيال القائد الانفصالي الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا ألكسندر زاخارتشنكو يمثل عملاً "استفزازياً" يقوض عملية السلام التي يرعاها الغرب والمتوقفة منذ فترة طويلة ويفاقم التوتر.

قتل زاخارتشنكو (42 عاما) رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد، بتفجير وقع في مقهى في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة المتمردين الجمعة، ليصبح بذلك الضحية الأبرز للنزاع من الطرف المدعوم من موسكو.

وأسفر الانفجار أيضا عن مقتل حارسه الشخصي وإصابة 12 شخصا بجروح، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني الرسمي للمنطقة.

ووجهت موسكو والانفصاليون أصابع الاتهام صوب كييف، فيما ربطت اوكرانيا الأمر بخلافات داخلية في معسكر المتمردين وكذلك إلى رغبة روسيا في بسط نفوذها في المنطقة.

وأبدى خبراء مخاوفهم من أن يؤدي مقتل قيادي بحجم زاخارتشنكو لاشعال لهيب النزاع نصف المنسي من قبل الغرب في خضم اشتعال أزمات اخرى في ارجاء العالم.

وقال بيسكوف للصحافيين في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية "هذا بلا شك عمل استفزازي. مقتل زاخارتشنكو سيفاقم بكل تأكيد التوتر في المنطقة" ويقوض عملية السلام المبنية على اتفاقات مينسك التي رعتها ألمانيا وفرنسا في 2015.

من جهته، أوضح بيسكوف السبت أن بوتين لا يخطط حاليا لعقد لقاء مع القائم بأعمال رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية".

- "وضع خطير" -

انتُخب رجل الأعمال، الذي تحول إلى احد أمراء الحرب وقاد المتمردين الذين يقاتلون القوات الحكومية الأوكرانية في مدينة دونيتسك الصناعية والتعدينية، أول رئيس للجمهورية غير المعترف بها عام 2014.

وهو وقع عل اتفاق السلام بالمشاركة مع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إيغور بلوتنيتسكي الذي توفي في نهاية العام 2017.

وتسعى المانيا وفرنسا لاحياء عملية السلام المتوقفة حاليا من أجل إنهاء النزاع الذي أودى بحياة 10 آلاف شخص منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014.

وأكد مسؤولون روس آخرون أن اغتيال القائد الانفصالي يشكل ضربة قوية لجهود تسوية الأزمة في أوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن اغتيال زاخارتشنكو يخرج اتفاقية مينسك عن مسارها واستبعد عقد اي لقاء مع فرنسا والمانيا واوكرانيا لمناقشة الازمة بصيغة نورماندي.

وقال لافروف إن "هذا وضع خطير ينبغي تحليله"، على ما نقلت وكالات انباء روسية عنه.

فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات متلفزة الجمعة إن "ما حصل اليوم يضع إشارة استفهام كبيرة على العملية برمتها".

وسارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى إرسال التعازي حيث وصف زاخارتشنكو بأنه "قائد حقيقي للشعب ورجل شجاع وحازم".

ونقل الكرملين عن بوتين قوله إن "اولئك الذين اختاروا مسار الارهاب والعنف والترويع لا يريدون البحث عن تسوية سلمية وسياسية للنزاع، لا يريدون (فتح) حوار حقيقي مع سكان جنوب شرق" اوكرانيا.

وفي شرق اوكرانيا، اتهم القيادي الانفصالي ادوارد باسورين كييف بأنها تخطط لشن هجوم في منتصف ايلول/سبتمبر، مضيفا أن قواته وضعت على أهبة الاستعداد. لكن كييف نفت وجود هكذا خطط.

واعلنت السلطات الانفصالية في شرق اوكرانيا الحداد لثلاثة أيام، فيما ارجئت بداية العام الدراسي حتى الثلاثاء.

بدوره، قال القائم بأعمال رئيس المنطقة ديمتري ترابيزنيكوف للصحافيين في وقت متأخر الجمعة إنه "تم اعتقال عدة أشخاص" في إطار عملية تهدف للكشف عن قتلة زاخارتشنكو.

وأشار ترابيزنيكوف إلى أن المعتقلين أكدوا أن الانفجار كان "عملا تخريبيا نفذته أوكرانيا".

وأضاف أنه تم تشديد الاجراءات الأمنية وإغلاق الحدود لضمان عدم تمكن أي شخص من العبور إلى الأراضي الخاضعة لسلطة كييف أو روسيا المجاورة.

- مأساة لكامل الدونباس -

وأصيب عدد من المواطنين في دونيتسك بنوبات بكاء عند سماعهم خبر مقتل زاخارتشنكو.

وقال الكنسدر غريغورييف البالغ 61 عاما "إنها مأساة لكامل الدونباس" في إشارة إلى شرق اوكرانيا الغارقة في النزاع.

قاد زاخارتشنكو، المهندس الذي عمل لفترة وجيزة في مجال التمديدات الكهربائية في المناجم قبل مزاولة انشطة تجارية مرتبطة بهذا القطاع، المتمردين الموالين لروسيا في المنطقة في السنين الاربع الماضية.

واصبح رئيس وزراء المتمردين في اب/اغسطس 2014 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، انتخب أول رئيس لجمهورية دونيتسك، في انتخابات جرت دون معارضة حقيقية.

باع زاخارتشنكو، الذي كان يحب ان يرتدي الملابس العسكرية المموهة، تجارته لتمويل المتمردين فيما ساهم بنفسه في اقتحام مبنى الإدارة الاقليمية في دونتيسك الذي أشعل النزاع في العام 2014.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ اندلع التمرد في شرق أوكرانيا في نيسان/ابريل 2014 بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بتسهيل دخول القوات والأسلحة عبر الحدود. وتنفي موسكو الاتهامات بحقها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب