هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 02:11 م

سيخضع جميع المشاركين في اجتماعات يشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين إلى فحص للتثبت من عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أعلن الكرملين الخميس أنه بدأ في اخضاع المسؤولين والصحافيين الذين يحضرون مناسبات يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتين لفحص حراري في ظل مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرئاسي ديمتري بيسكوف لوكالة الأنباء الرسمية "ار. اي. ايه. نوفوستي"، عقب اجراء فحوصات للصحافيين في الكرملين بعد ظهر الخميس، إن "هذا اجراء احترازي".

وأضاف بيسكوف أنه سيتم فحص جميع الحاضرين في الاجتماعات التي يشارك فيها الزعيم الروسي.

وقال الصحافي في تلفزيون "تي في راين" المستقل أنطون زيلنوف على صفحته في "فيسبوك" إنه "توجد الآن اجراءات أمن جديدة في الكرملين - يحمل أحدهم كاميرا حرارية لقياس حرارتك".

واخذت درجات حرارة جميع الصحافيين العاملين في الكرملين قبل انطلاق اجتماع مجلس الدولة (مؤسسة رسمية استشارية) الخميس، وقد سمح لجميعهم بالدخول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولون أن الاجراء جاء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وجرى تأكيد وجود اصابتين بالوباء في روسيا التي تتشارك بحدود طولها 4 آلاف كيلومتر مع الصين. ويحمل كلا المصابين الجنسية الصينية ويتلقيان العلاج في مستشفى بسيبيريا.

وأغلقت روسيا حدودها البرية مع الصين واتخذت حزمة اجراءات أخرى لوقف انتشار الفيروس.

ولا يعد الاجراء الذي اتخذه الكرملين مفاجئا، حيث يسعى بوتين دائما لحماية نفسه من المخاطر الصحية.

العام الماضي، جلب الرئيس الروسي كوبه الخاص في عشاء رسمي بقمة العشرين في اليابان. وخلّف ذلك موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أن بوتين يعاني بارانويا.

واظهر تسجيل مصور للعشاء الزعيم الروسي الذي يشغل منصبه منذ حوالي 20 عاماً، وهو يشرب من كوب أبيض بينما يشرب القادة الآخرون من أكواب شراب عادية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك