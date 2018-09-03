الكرملين يرفض اتهام ماكرون لبوتين بمحاولة "تفكيك" الاتحاد الاوروبي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر ميسيبرغ قرب برلين في 18 اب/اغسطس 2018(afp_tickers)
رفض الكرملين الاثنين اتهاما وجهه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة "تفكيك" الاتحاد الاوروبي.
وكان ماكرون قال في مقابلة مع قناة "اس في تي" التلفزيونية السويدية الاحد "احترم فلاديمير بوتين فعلا ... لكن حلمه هو تفكيك الاتحاد الاوروبي".
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين أمام صحافيين أن بوتين يسعى على العكس الى "تعزيز الروابط" مع الدول الاعضاء في التكتل ويتمنى "الازدهار" و"الاستقرار" لاوروبا.
واضاف "في ما يتعلق بالاحترام، فإن الرئيس يبادل ماكرون الشعور نفسه، لقد أقام علاقات عمل بناء وعلاقات شخصية طيبة" مع ماكرون.
وتابع "بخصوص الموقف من الاتحاد الاوروبي علينا أن نقول مع الاسف إن العلاقات لم تصل الى هذا المستوى من الجمود بسبب روسيا"، وقال ايضا "من مصلحتنا أن يكون الاتحاد الاوروبي مزدهرا ومستقرا وقد عرض الرئيس بوتين هذه المقاربة مرات عدة ولم يتغير فيها شيء".
وتتعرض روسيا منذ العام 2014 لعقوبات أوروبية وأميركية صارمة على خلفية دورها المفترض في النزاع الاوكراني. وردت موسكو على العقوبات بفرض حظر على المنتجات الغذائية الغربية تم تمديده في تموز/يوليو حتى 2019.
ويعود اللقاء الاخير بين بوتين وماكرون الى تموز/يوليو الماضي عندما توجه الرئيس الفرنسي الى موسكو لحضور المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم للعام 2018 بين بلاده وكرواتيا وفاز فيها منتخب فرنسا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب