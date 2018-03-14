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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 09:25 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:25

صورة مركبة لوزير الخارجية الاميركي المقال ريكس تيلرسون (يسار) ومدير السي آي ايه مايك بومبيو الذي سيحل مكانه.

اعتبر الكرملين الاربعاء ان العلاقات مع الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون اسوأ في ظل ولاية وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو بعد اقالة ريكس تيلرسون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في ردا على سؤال حول التغيرات في الادارة الاميركية "لا يمكن ان تصل الامور الى ادنى ما هي عليه، بالتالي من غير المرجح ان تكون اسوأ".

واضاف بيسكوف "في مطلق الاحوال، يبقى الامل قائما بمقاربة بناءة للعلاقات الثنائية، هناك أمل على الدوام".

واعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء اقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي كانت علاقاته معه صعبة وعين مكانه المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) مايك بومبيو.

وقبل ان يتولى الخارجية، عمل ريكس تيلرسون على مدى عشرين عاما بتعاون وثيق مع روسيا في اطار مهامه كرئيس مجلس ادارة شركة النفط "اكسون موبيل" وكان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام.

وفي تعليق مقتضب على اقالته الثلاثاء، شكر تيلرسون فريق عمله، وكرر موقفه من روسيا في كلام موجه ضمنا الى الرئيس الاميركي، عندما اعتبر ان على واشنطن القيام بالمزيد "للرد على تصرفات روسيا واعمالها المقلقة".

والعلاقات بين واشنطن وموسكو تواصل التدهور منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا وتلقي بثقلها عليها خصوصا مسالة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب