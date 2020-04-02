هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2020 10:08 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة تلفزيونية نادرة توجه بها إلى الأمة في موسكو، 25 آذار/مارس 2020

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة إلى الأمة الخميس بعد أسبوع على خطاب أول بثه التلفزيون الروسي وأعلن فيه عن أسبوع عطلة في البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "الرئيس يعمل حاليا على كلمته" للروس التي سيبثها التلفزيون بعد الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.

وفي خطابه في 25 آذار/مارس أوصى بوتين الروس بملازمة منازلهم من 28 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل وأعلن إرجاء التصويت على إصلاح الدستور.

ومذاك أمرت معظم المناطق بدءا بالعاصمة موسكو السكان بالتزام تدابير لعزل أنفسهم.

ويأتي الاعلان عن الكلمة الجديدة لبوتين في وقت دعت السلطات الصحية الروسية الأربعاء إلى تمديد عطلة الأسبوع تفاديا لتفشي الوباء.

وحتى اليوم سجلت 3548 إصابة بكوفيد-19 و30 وفاة في البلاد.

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