هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2020 03:55 م

لقطة من العرض العسكري بمناسبة "عيد النصر" في موسكو بتاريخ 9 أيار/مايو 2019

أعلن الكرملين الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيغيب عن احتفالات موسكو لإحياء ذكرى مرور 75 عاما على انتصار السوفيات على ألمانيا النازية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين إن واشنطن أبلغت روسيا "عبر قنوات دبلوماسية" أن "ترامب لن يحضر (احتفالات عيد النصر) في التاسع من أيار/مايو".

وأضاف بيسكوف أنه لا يزال غير واضح من سيأتي ضمن الوفد الأميركي للاحتفالات الضخمة في روسيا.

ونشرت وكالة "تاس" الروسية الثلاثاء مقتطفات من مقابلة طويلة مع بوتين تم تسجيلها في وقت سابق واعتبر فيها إن أي قرار من القادة الغربيين بعدم حضور الذكرى سيكون "خطأ".

وقال بوتين "بالنسبة لحلفائنا السابقين في التحالف المناهض لهتلر، سيكون التصرّف الصحيح هو القدوم إلينا، لجهة السياسة الداخلية وأخلاقيا".

ودخلت موسكو خلال الأشهر الأخيرة في سجال مع عدة دول أوروبية بشأن حقبة الحرب العالمية الثانية.

وأثار بوتين غضبا واسعا بعدما أشار إلى أن بولندا وقوى غربية تعاونت مع هتلر، ما دفع الرئيس البولندي أندريه دودا للتخلي عن حضور مناسبة رفيعة المستوى بشأن المحرقة النازية أقيمت في القدس أواخر كانون الثاني/يناير.

وتناقضت تصريحاته مع الوقائع التي تتحدّث عن اتفاق مولوتوف-ريبنتروب مع ألمانيا النازية سنة 1939 والذي تضمّن بنودا سرية تقسّم بولندا ومهدّت الطريق لاجتياح هتلر.

لكن بوتين شدد في المقابلة على وجهة نظره وأشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وبولندا "عملت مع هتلر" ووقعت وثائق مشتركة قبل اندلاع الحرب.

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