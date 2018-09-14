الكرملين يندد باتهام روسيا بالكذب في قضية سكريبال
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لقطة من شريط الفيديو للمقابلة التي اجراها الروسيان اللذان تتهمهما لندن بهجوم سالزبري مع محطة روسيا اليوم في 12 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
ندد الكرملين الجمعة باتهام روسيا بالكذب بعد بث مقابلة لرجلين تشتبه بهما لندن بانهما عميلان روسيان قاما بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في انكلترا، معتبرا انه "سخيف".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين ان "اتهام روسيا بالكذب بعد تصريحات مواطنين روسيين، أمر سخيف. انهما مجرد مواطنين. وليس هما أي علاقة بالحكومة الروسية".
وجاء ذلك ردا على موقف لندن التي اعتبرت الخميس هذه المقابلة بأنها "استخفاف بعقول الناس".
وصرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي "الاكاذيب والفبركات السافرة في هذه المقابلة لتلفزيون روسي رسمي هي استخفاف بعقول الناس".
وكان الروسيان اللذان تتهمهما لندن بأنهما عميلان للاستخبارات العسكرية الروسية وبتسميم الجاسوس الروسي السابق أكدا الخميس في المقابلة أنهما بريئان وأنهما وزارا مدينة سالزبري في انكلترا، حيث وقع الهجوم بغاز نوفيتشوك في آذار/مارس الماضي، بصفتهما سائحين.
وبعدما دعاهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء إلى الخروج عن صمتهما مؤكدا أنه تم التعرف عليهما وهما مدنيان، خصص ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف مقابلة لتلفزيون "روسيا اليوم" الروسي الرسمي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب