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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 09:45 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:45

لقطة من شريط الفيديو للمقابلة التي اجراها الروسيان اللذان تتهمهما لندن بهجوم سالزبري مع محطة روسيا اليوم في 12 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)