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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 12:21 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:21

لقطة من شريط الفيديو للمقابلة التي اجراها الروسيان اللذان تتهمهما لندن بهجوم سالزبري مع محطة روسيا اليوم في 12 ايلول/سبتمبر.

ندد الكرملين الجمعة باتهام روسيا بالكذب بعد بث مقابلة لرجلين تشتبه بهما لندن بانهما عميلان روسيان قاما بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في انكلترا، معتبرا انه "سخيف".

وكان الروسيان اللذان تتهمهما لندن بأنهما عميلان للاستخبارات العسكرية الروسية وبتسميم الجاسوس الروسي السابق أكدا الخميس في المقابلة أنهما بريئان وأنهما وزارا مدينة سالزبري في انكلترا، حيث وقع الهجوم بغاز نوفيتشوك في آذار/مارس الماضي، بصفتهما سائحين.

واعلنت أجهزة الامن البريطانية إنهما مشتبه بهما رئيسيين في القضية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين ان "اتهام روسيا بالكذب بعد تصريحات مواطنين روسيين، أمر سخيف. انهما مجرد مواطنين. وليس هما أي علاقة بالحكومة الروسية".

وأضاف بأنه لم يشاهد المقابلة ولاي يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي بوتين قد شاهدها، لكن "بالكاد يرجح" أن يكون شاهدها بالكامل.

وجاء ذلك ردا على موقف لندن التي اعتبرت الخميس هذه المقابلة بأنها "استخفاف بعقول الناس".

وصرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي "الاكاذيب والفبركات السافرة في هذه المقابلة لتلفزيون روسي رسمي هي استخفاف بعقول الناس".

وقال بيسكوف إن موقف الحكومة الروسية من القضية لم يتغير "ونعتبر من غير المقبول الربط بين القيادة الروسية والدولة الروسية بما حصل في سالزبري".

ورفض التأكيد ما إذا كانت روسيا ستسمح للشرطة البريطانية باستجواب المشتبه بهما في حال طلبت ذلك.

وقال بيسكوف إن الرجلين "لم يخالفا اي قوانين في روسيا ولا نعرف رسميا ما إذا كانا خالفا أي قوانين في مكان آخر حول العالم".

وبعدما دعاهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء إلى الخروج عن صمتهما مؤكدا أنه تم التعرف عليهما وهما مدنيان، خصص الكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف مقابلة لتلفزيون "روسيا اليوم" الروسي الرسمي.

وقالا في المقابلة التي أجريت باللغة الروسية ترجمها التلفزيون إلى الانكليزية أن "أصدقاءنا اقترحوا منذ فترة طويلة أن نزور هذه المدينة". وقال بيتروف إنهما أرادا زيارة "كاتدرائية سالزبري الشهيرة" المعروفة في جميع أنحاء العالم.

- استهزاء وسخرية -

أثارت المقابلة التلفزيونية موجة من السخرية والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا كان في مقدمها وزير الخارجية البريطاني.

وغرد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قائلا "آخر مرة قال فيه الجيش الروسي إنه يمضي عطلة كانت عندما اجتاحوا اوكرانيا عام 2014".

أما كاتدرائية سالزبري التي قال الرجلان إنهما أرادا زيارتها، فاستغلت المناسبة للقيام بترويج إعلاني فنشرت صورة لبرجها الشهير على تويتر مرفقا بتعليق "الأعلى في بريطانيا".

ويتهم الروسيان بمسح غاز الأعصاب نوفيتشوك على مسكة باب منزل الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في الهجوم في 4 آذار/مارس 2018.

واصيب سكريبال وابنته يوليا بعوارض خطيرة كما نقل شرطي توجه إلى مكان الحادثة إلى المستشفى.

ونجا الجميع لكن مواطنا عثر على زجاجة تشبه زجاجة عطر اعطاها لصديقته التي توفيت لاحقا.

وتقول الشرطة البريطانية إن الروسيين وصلا إلى لندن قادمين من موسكو وأجريا زيارتين قصيرتين نهاريتين إلى سالزبري يومي السبت والاحد قبل العودة إلى موسكو عن طريق مطار هيثرو.

وكتب مستخدم آخر على تويتر "يا لها من خطوة جريئة أن يعتمدا على قطارات الأحد للذهاب مرتين إلى سالزبري ثم التوجه إلى هيثرو" في إشارة على ما يبدو إلى خدمة القطارات التي لا يمكن الاعتماد عليها الأحد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب