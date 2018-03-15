محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 09:47 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:47

معهد الابحاث العلمية الرسمية للكيمياء والتكنولوجيا في موسكو في 13 اذار/مارس حيث يعتقد انه تم تطوير غاز الاعصاب "نوفيتشوك" الذي استخدم في تسميم العميل السابق. (afp_tickers)