الكرملين يندد بموقف لندن "غير المسؤول على الاطلاق" في قضية الجاسوس السابق
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معهد الابحاث العلمية الرسمية للكيمياء والتكنولوجيا في موسكو في 13 اذار/مارس حيث يعتقد انه تم تطوير غاز الاعصاب "نوفيتشوك" الذي استخدم في تسميم العميل السابق.(afp_tickers)
ندد الكرملين الخميس بموقف لندن "غير المسؤول على الاطلاق" بعد اعلانها عن عقوبات ضد روسيا مرتبطة بقضية تسميم العميل الروسي السابق في انكلترا، واكد ان الرد الروسي سيكون "الافضل لمصالح روسيا".
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف غداة اعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة عقوبات ضد روسيا بينها طرد 23 دبلوماسيا ان "موقف الجانب البريطاني يبدو لنا غير مسؤول على الاطلاق".
وأكد ان اجراءات الرد "لن تتاخر بالطبع".
وقال بيسكوف ان "القرار سيتخذه الرئيس وليس هناك من شك بانه سيختار الافضل لمصالح روسيا". واضاف "نحن بالطبع قلقون ازاء هذا الوضع" معتبرا انه يحمل "كل مؤشرات الاستفزاز".
وتابع بيسكوف "ان الجانب الروسي ليس له اي علاقة بهذا الحادث الذي وقع في سالزبري" حيث عثر على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي وادخلا المستشفى في 4 اذار/مارس في حالة حرجة بعد تعرضهما للتسميم بغاز الاعصاب.
ويأتي ذلك غداة اعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة عقوبات ضد روسيا، بينها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد العلاقات الثنائية، معتبرة موسكو مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق على اراضيها.
كما يأتي تصعيد التوتر بين البلدين قبل ايام على الانتخابات الرئاسية في روسيا الاحد والتي يعتبر فيها الرئيس فلاديمير بوتين الاوفر حظا بالفوز وقبل اشهر على كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب