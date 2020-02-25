هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 09:36 ص

فريق طبي يستعد لفحص الركاب العراقيين العائدين من إيران فور وصولهم إلى مطار النجف الدولي في 21 شباط/فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء تشخيص اصابة اربعة مواطنين من عائلة واحدة عائدة من ايران بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك الواقعة في شمال البلاد.

واوضحت الوزارة في بيان "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وأظهرت نتائج التحليل اصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع اتخذت الوزارة "كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين".

بدوره، اعلن محافظ كركوك راكان الجبوري البدء بتنفيذ خطة طارئة بعد ظهور الإصابات الأربع، واكد "اتخاذ كافة التدابير لمنع انتشاره".

وكانت السلطات العراقية اعلنت الاثنين عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في النجف. والمصاب إيراني دخل الى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الايرانيين قبل ثلاثة أيام.

وسجلت 15 وفاة بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وقرر العراق الخميس منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين يتوجب عليهم الخضوع لحجر صحّي.

وعلّقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بينما لم يتّضح بعد ما إذا كانت الطائرات الإيرانية ستُمنع كذلك من الهبوط في مطار بغداد.

وأكّد مسؤول في الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس صدور تلك القرارات، التي شملت أيضا منع العراقيين من السفر إلى الجمهورية الاسلامية حتى إشعار آخر.

والمسنّتان اللتان توفّيتا في إيران الأربعاء، هما أول الضحايا في الشرق الاوسط جراء الفيروس الذي تسبّب بأكثر بنحو 2600 وفاة في الصين منذ ظهوره.

ويزور ملايين الإيرانيين الأماكن الشيعية المقدسة في العراق كل عام، وهي سياحة دينية توفر دخلاً كبيراً لهذا البلد.

وقد منعت السلطات العراقية في أوائل شباط/فبراير دخول الصينيين العاملين في شركات النفط خوفًا من انتشار الفيروس.

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