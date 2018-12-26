الكنيست الاسرائيلي يقرر حل نفسه تمهيدا للانتخابات في 9 نيسان/أبريل

وافق البرلمان الاسرائيلي الاربعاء في قراءة ثانية وثالثة على حله وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل.
وقرر ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاثنين حل البرلمان حيث لم يعد لديه غالبية سوى بفارق نائب واحد (من اصل 120) بعد استقالة وزير الدفاع زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان الشهر الفائت.
وتم التصويت على القانون باغلبية 102 مقابل اعتراض نائبين، على ان يدخل حيز التنفيذ فورا ويحل البرلمان حتى الانتخابات، وذلك بعد أربع سنوات من آخر انتخابات في آذار/مارس 2015.
وتبقى الحكومة قائمة لكن لا يمكنها اتخاذ قرارات تحتاج الى موافقة البرلمان على غرار التصويت على قوانين جديدة.
ونتانياهو (69 عاما) الذي يتولى منصبه منذ نحو عشر سنوات، فشل مؤخرا في تمرير قانون حول تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش بسبب معارضة حزبين دينيين من الاغلبية.
كما انه مهدد من جهة أخرى بتوجيه تهمة "الفساد" اليه في ثلاث قضايا، اثر توصية من الشرطة.
لكن الاستطلاعات لا تتوقع نهاية حكم نتانياهو الذي من المنتظر ان يحطم الرقم القياسي (اكثر من 13 عاما) الذي حققه ديفيد بن غوريون مؤسس اسرائيل.