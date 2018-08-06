الكوريتان تتفقان على قائمة العائلات المشاركة في لم الشمل الموقت
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لقاء بين الاقارب من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية(afp_tickers)
انتهت الكوريتان من وضع قائمة بأسماء العائلات التي فرقتها الحرب الكورية والتي سيجتمع أفرادها لفترة وجيزة هذا الشهر بعد عقود من الانفصال، بحسب ما أعلنت سيول الإثنين.
وفي حزيران/يونيو اتفق البلدان على استئناف عمليات لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953) بعد اجتماع مهم بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان في نيسان/ابريل.
وسيتوجه 93 شخصاً من كوريا الجنوبية إلى منتجع ماونت كومغانغ شمالاً للقاء أقاربهم، بينما سيلتقي 88 من مواطني كوريا الشمالية أقاربهم في الجنوب في عملية لم شمل منفصلة في المنتجع نفسه، بحسب وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.
وستجري عمليات لم الشمل الموقت في الفترة من 20 حتى 26 آب/اغسطس، ويشكل من هم في الثمانينات من العمر اكثر من نصف المشاركين، بحسب الوزارة. وهذه اول عملية لم شمل منذ ثلاث سنوات.
وتفرق الملايين من أفراد العائلات خلال النزاع الذي رسخ تقسيم الكوريتين اللتين لا تزالان في حالة حرب.
وتوفي معظم هؤلاء بدون ان يتاح لهم رؤية أقاربهم أو سماع أخبارهم على الجانب الآخر من الحدود إذ يحظر على مواطني البلدين القيام بأي اتصال مع الجانب الآخر.
ولم يتبق سوى نحو 57 ألف شخص على قيد الحياة ممن سجلوا أسماءهم مع الصليب الاحمر الكوري الجنوب للقاء أقاربهم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب