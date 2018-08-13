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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 07:19 ص 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:19

وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شو ميونغ-غيون (يمين) مصافحا نظيره الكوري الشمالي ري سون غوون في بانمونجوم في 13 آب/أغسطس 2018

اتفقت الكوريتان الاثنين على عقد قمة في بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بعد محادثات أجراها وفدا البلدين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الشمال عن الجنوب.

وأوردت "يونهاب" بيانا مشتركا أصدره المجتمعون جاء فيه أن الجانبين "اتفقا خلال الاجتماع على عقد قمة بين الجنوب والشمال في بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر"، من دون ذكر موعد محدد.

وفي حال توجه مون جاي إن إلى بيونغ يانغ ستكون هذه أول مرة يزور فيها رئيس كوري جنوبي عاصمة كوريا الشمالية منذ أكثر من عشر سنوات، وسط تقارب دبلوماسي متزايد بين الكوريتين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أول قمة تاريخية بينهما عقدت في بانمونجوم في نيسان/أبريل، على أن يزور بيونغ يانغ في الخريف.

وجرت المحادثات بين وفدي الكوريتين في الجانب الشمالي من قرية بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، بطلب من بيونغ يانغ التي اقترحت الخميس عقد هذا الاجتماع لـ"مراجعة التقدّم" الحاصل منذ قمة نيسان/أبريل التي مهّدت الطريق للقاء التاريخي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

وقال رئيس الوفد الكوري الشمالي ري سون غوون في كلمته الافتتاحية "أعتقد أن الحديث عن اجتماع في بيونغ يانغ بين قادة الشمال والجنوب من شأنه تحقيق آمال الشعب".

وقال وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شو ميونغ-غيون الذي ترأس وفد بلاده الى الاجتماع إنه من المهم أن تحافظ الكوريتان على "الذهنية نفسها".

وتابع شو "سيتم طرح أمور كثيرة (في الاجتماع)، لكنني أعتقد أن أي مشكلة يمكن أن تحل بهذه الذهنية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب