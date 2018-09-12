هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 01:53 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:53

بعد سبعين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما زالت جزر الكوريل الأربع الغنية بالمعادن والأسماك والتي تؤمن مدخلا للأسطول الروسي إلى المحيط الهادىء، في صلب خلاف على الاراضي بين موسكو وطوكيو.

وأثار الرئيس فلاديمير بوتين مفاجأة الأربعاء إذ اقترح على اليابان طي هذه الصفحة من التاريخ عبر توقيع معاهدة سلام بين البلدين "بدون شروط مسبقة".

وتقع هذه الجزر الأربع إلى أقصى جنوب أرخبيل الكوريل المؤلف من سلسلة من الجزر البركانية الصغيرة الممتدة على شكل قوس بين شبه جزيرة كاماتشكا الروسية شمالا وجزيرة هوكايدو اليابانية الكبيرة جنوبا، وهي بالتالي الأقرب إلى اليابان.

وهذه الجزر التي تسميها روسيا "الكوريل الجنوبية" واليابان "أراضي الشمال"، جزء حاليا من منطقة ساخالين الروسية، وهي جزر إيتوروب (إيتوروفو باليابانية) وكوناشير (كوناشيري) وشيكوتان وهابوماي.

لكنها ما زالت بالنسبة لليابان تابعة لإدارة هوكايدو و"تحتلها روسيا بطريقة غير مشروعة"، ما يمنع توقيع معاهدة سلام بين البلدين.

- قليل من التاريخ -

في 1786، طالبت امبراطورة روسيا كاترين بالسيادة على كل جزر الكوريل بعد تقرير وزاري أكد أن "بحارة روسا" اكتشفوا هذه الجزر وأنه "من المفترض أن تعود بلا جدال إلى روسيا".

لكن في 1855، حددت معاهدة بين روسيا القيصرية واليابان الحدود بين البلدين بعد الجزر الأربع الأقرب إلى اليابان مباشرة.

بعد عشرين عاما أي في 1875، منحت معاهدة جديدة طوكيو كل جزر أخربيل الكوريل بما في ذلك تلك الواقعة إلى شمال هذه الحدود.

في 18 آب/اغسطس 1945، هاجم السوفيات أرخبيل الكوريل لضمه، بما في ذلك الجزر الأربع الجنوبية.

ومنذ ذلك الحين، تعتبر اليابان ذلك ظلما وتشير إلى معاهدة 1855. أما روسيا فتتحصن بمؤتمر يالطا الذي عقد في شباط/فبراير 1945 وحصل فيه الزعيم السوفياتي ستالين حينذاك من الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على وعد باستعادة أرخبيل الكوريل مقابل دخوله الحرب ضد اليابان.

في 1956، عند إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية مع اليابان، تعهد الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف بإعادة الجزيرتين الصغريين شيكوتان وهابوماي إلى اليابان مقابل معاهدة سلام.

وعلى الرغم من إطلاقها مجددا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في 1991، لم تسفر المفاوضات عن نتيجة يوما.

- معادن وأسماك وجيش -

يؤكد فاليري كيستانوف المسؤول في معهد الدراسات اليابانية لدى المعهد الروسي للشرق الأقصى لوكالة فرانس برس أن عدد سكان الجزر الأربع لا يتجاوز 17 ألف شخص لكنها "مهمة في كل الجوانب".

ويوضح أنها "جزر غنية جدا بالمياه المعدنية والمعادن والمعادن النادرة مثل الرينيوم" الذي يستخدم في صناعة محركات الطائرات الأسرع من الصوت.

ويتابع "لكن الثروة الكبرى" لهذه الجزر التي تلتقي فيها تيارات مائية باردة وحارة ما يشجع نمو العوالق هي "احتياطات هائلة من السمك".

وترتدي هذه الجزر أيضا أهمية استراتيجية، حسب الخبير نفسه، مشيرا إلى أنها تؤمن مدخلا دائما الى المحيط الهادىء للسفن الحربية الروسية المتمركزة في فلاديفوستوك بفضل المضيق بين كوناشير وايتوروب الذي لا يتجمد في الشتاء.

وأخيرا، تحمي السيطرة الكاملة على الجزلا بحر أوخوتسك الروسي شمالا، م، اي توغل لغواصات أجنبية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب