الكوريّتان تفتتحان مكتباً للاتصال المشترك في الشمال
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الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن يلقي خطابا في سيول في 15 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
افتتحت الكوريّتان الجمعة مكتباً للاتصال المشترك في كايسونغ بكوريا الشمالية، في مؤشّر جديد على التقارب قبل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى بيونغ يانغ الأسبوع المقبل.
وقال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية تشو ميونغ-جيون في حفل الافتتاح وفق ما أفادت مجموعة من المراسلين إنّ "فصلاً جديداً من التاريخ يُفتتح هنا اليوم". وأضاف "مكتب الاتصال هذا هو رمز جديد للسلام أنشأه بشكل مشترك الجنوب والشمال".
ويشمل المكان مكاتب منفصلة للشمال والجنوب إضافة إلى قاعة مؤتمرات مشتركة. وهو يهدف إلى تسهيل التبادلات عبر الحدود، ويأتي افتتاحه بعد قمّة أولى بين مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في أواخر نيسان/أبريل وفقًا لوزارة التوحيد.
ومنذ قمّة بانمونجوم، يسعى البلدان إلى مضاعفة المشاريع المشتركة في ميادين عدّة، في وقت لم تُسفر المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية عن نتائج ملموسة حتى الآن.
وقال مون جاي-إن الخميس، إنّ كوريا الشمالية "راغبة في نزع الأسلحة النووية" وإنّ الولايات المتحدة مستعدة لطيّ صفحة العلاقات العدائية وتقديم ضمانات أمنية، لكنه أقرّ بأنّ "هناك انسدادًا، لأنّ كلا الجانبين يُطالب الآخر بأن يتصرّف أولاً".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب