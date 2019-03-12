هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 08:26 ص

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ في 15 شباط/فبراير 2019

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الإثنين إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس في 3 نيسان/أبريل هي بمثابة "رسالة صداقة" في وقت يظهر الحلفاء الأوروبيون عدم ثقتهم بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت دعوة بيلوسي لستولتنبرغ إلقاء الكلمة في 3 أبريل/نيسان عند الساعة 11,00 (15,00 ت غ) باسم كل من الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس.

وكتبت بيلوسي إلى أمين عام هذه المنظمة التي تضم 29 دولة "في هذا الوقت الحساس بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، يتطلع الكونغرس الأميركي والشعب الأميركي إلى رسالة صداقة وشراكة منك، فيما نعمل معاً لتمتين تحالفنا المهم وتعزيز مستقبل السلام حول العالم".

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، يطالب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مراراً الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقهم العسكري.

وفاجأ ترامب حلفاء الولايات المتحدة بإعلانه في كانون الأول/ديسمبر عن قرار أحادي بسحب القوات الأميركية من سوريا.

ويشكك الأوروبيون منذ منتصف كانون الثاني/يناير بمدى التزام ترامب بحلف شمال الأطلسي، بعد نشر صحيفة نيويوك تايمز معلومات تقول إن الرئيس الأميركي أكد لمسؤولين كبار في إدارته أكثر من مرة أنه لا يرى الفائدة من الحلف وأن على الولايات المتحدة الانسحاب منه.

ورأى ستولتنبرغ في أواخر كانون الثاني/يناير أن دعوة ترامب للدول الأعضاء في الحلف زيادة إنفاقها العسكري قد أثمرت.

وقال لقناة "فوكس نيوز" الأميركية "بحلول نهاية العام المقبل، سيضيف الحلفاء في الأطلسي" حوالى "100 مليار دولار إضافية للدفاع".

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