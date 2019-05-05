هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 03:23 م

طلب الكونغرس من المدعي الخاص روبرت مولر الذي قاد التحقيق الذي استمر لعامين بشأن التدخل الروسي بانتخابات العام 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة الإدلاء بشهادته أمامه في 15 أيار/مايو، وفق ما أفاد نائب الأحد.

وقال ديفيد سيسيلين، وهو نائب ديموقراطي في اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، لشبكة "فوكس نيوز" إن ممثلين لمولر وافقوا مبدئيا على تاريخ 15 أيار/مايو لكنه أوضح في تغريدة لاحقة أنه "لم يتم الاتفاق على شيء بعد".

وكتب "هذا هو التاريخ الذي اقترحته اللجنة ونأمل أن يوافق المدعي الخاص عليه. أعتذر على اللغط".

وقال سيسيلين في المقابلة إنه لا يوجد "ضمان تام" بأن روبرت مولر سيدلي بشهادته لكنه أوضح أن "البيت الأبيض أشار حتى الآن إلى أنه لن يتدخل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذكر أن تقرير مولر برأه من تهم التعاون مع روسيا لكن الديموقراطيين يريدون طلب أدلة من مولر تشير إلى أن سيد البيت الأبيض قد يكون عرقل القضاء.

وتحدث مولر عن عشر حالات سعى خلالها ترامب لمنع استكمال التحقيق لكنه لم يصل إلى استنتاج بشأن إن كان قد تم ارتكاب جريمة أم لا.

لكن وزير العدل بيل بار قال في ملخص للتقرير من أربع صفحات تسلمه الكونغرس في 24 آذار/مارس أن الأدلة غير كافية لدعم تهمة عرقلة سير العدالة.

واحتج مولر في رسالة إلى بار بعد ثلاثة أيام بتاريخ 27 آذار/مارس اشتكى فيها من أن مذكرة وزير العدل "لم تشتمل بشكل كامل على مضمون وطبيعة وجوهر عمل مكتبه واستنتاجاته".

لكن في شهادة أدلى بها لاحقا أمام الكونغرس، قال بار إن لا علم لديه بأن مولر يختلف معه على الملخص.

ودفع الكشف علنا عن رسالة مولر الثلاثاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لاتهام بار بارتكاب جريمة الكذب على الكونغرس.

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