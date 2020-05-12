هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 07:08 م

كشف الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي الثلاثاء عن حزمة إنعاش اقتصادي بقيمة ثلاثة تريليونات دولار هي الأكبر حتى الآن لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد وتأمين دفعات طارئة الى ملايين الأسر الأميركية.

والتشريع الذي يحمل اسم "قانون الابطال" تم تقديمه في مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديموقراطية ويتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الاسبوع.

لكن القانون المكون من 1,815 صفحة واجه معارضة فورية من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث اعتبر أعضاء بارزون فيه أن لا حاجة لجولة جديدة من التمويل الطارىء.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في وقت سابق انه ضد التسرع بإقرار تشريعات جديدة متعلقة بفيروس كورونا.

والجدير ذكره أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الاخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والانعاش والامان الاقتصادي" الذي أقر في آذار/مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2,2 تريليون دولار.

وتصف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مشروع القانون الجديد بأنه "كيرز رقم 2"، اذ يتضمن جولة ثانية من الدفعات المالية التي تصل الى 6 آلاف دولار للعائلة في محاولة لتخفيف العبء عن عشرات ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم.

كما أنه يموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

وقالت بيلوسي خلال تقديم مشروع القانون "إننا نواجه أكبر كارثة في تاريخ أمتنا"، مضيفة أن على الكونغرس "التصرف بجرأة".

وأكدت "إذا لم نفعل ذلك، فهذا سيكلفنا مزيدا من الأرواح والوظائف لاحقا. عدم التحرك هو المسار الأكثر كلفة".

وعارض الجمهوريون في مجلسي النواب الشيوخ بسرعة ما وصفوه بأنه قائمة أمنيات ليبرالية منتفخة.

وقال عضو مجلس الشيوخ جون باراسو للصحافيين "ما تقترحه نانسي بيلوسي لن يمر أبدا في مجلس الشيوخ".

وينص مشروع القانون على تمويل الانتخابات الأميركية، بما في ذلك توسيع التصويت المبكر وعبر البريد، وهي أمور يعارضها بعض الجمهوريين.

كما ويخصص تريليون دولار للحكومات المحلية التي استنفدت إيراداتها في اطار مكافحة فيروس كورونا، و200 مليار دولار ل"صندوق الأبطال" الذي يوفر بدل مخاطر للعمال الأساسيين.

سجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد الى 82,246، وفق احصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الأربعاء).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك